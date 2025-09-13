Es reprèn el trànsit a l'AP-7 amb congestions: les pluges afecten el trànsit aquest dissabte

Un vehicle ha bolcat a l'AP-7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona ha generat circulació amb retencions d'almenys un quilòmetre i mig de cua. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 140 i les autoritats pertinents hi estan treballant. També estan havent-hi retencions de 6 kilòmetres a l'A-2 a Abrera a causa de la pluja i del tall de l'enllaç amb l'AP-7 sentit Barcelona.
Despreniments a Montserrat
Tres carreteres de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat estan tallades per esllavissades i despreniments. Es tracta de la B-112 a Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc i Monistrol de Montserrat; i la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar i Monistrol. Per aquesta raó des del Servei Català de Trànsit (SCT) alerten als conductors de circular per llocs on pugui haver-hi despreniments per la forta pluja.
Per altra banda, a la C-58, en sentit sud, cap a Cerdanyola del Vallès la C-58 també té un carril tallat per un accident i hi ha lentitud per les pluges.
A la C-16 a Vacarisses, en sentit Barcelona, també s'ha tallat el trànsit per un accident generant acumulació del trànsit.
L'AP-7 connectarà amb la variant de Figueres per millorar la confluència amb l'N-II
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat l'expedient d'informació pública i el projecte de traçat per augmentar la capacitat de carretera N-II amb la connexió de la variant de Figuers amb l'autopista AP-7 al sud de la ciutat. L'actuació té un pressupost d'obra calculat de 49,7 milions d'euros. En un comunicat, l'Estat remarca que la intervenció forma part del programa d'actuació previst a l'AP-7 i l'AP-2, que té una inversió total que supera els 1.000 milions. L'objectiu del projecte és millorar la confluència entre l'N-II (que es transformarà en carretera multicarril a la variant) i l'autopista, eliminant "les deficiències" del traçat actual.
En concret, inclou la construcció d'un nou traçat des de l'AP-7, amb dos ramals (de sortida i d'incorporació) que permetrà l'accés des de Girona fins a la variant de Figueres i la incorporació a l'AP-7 sentit sud, seguint l'N-II actual fins a connectar amb la variant.