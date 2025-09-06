Complicacions a l'AP-7 i la C-33 al voltant del Circuit de Catalunya per dos accidents

Tres motoristes han quedat ferits, un de gravetat, en un xoc aquest dissabte al migdia al voltant del Circuit de Catalunya, on aquest cap de setmana se celebra el Gran Premi de MotoGP. L'accident s'ha produït a l'enllaç de l'AP-7 amb la C-17 a Montmeló i ha implicat dues motocicletes, una de les quals amb dos ocupants, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
Una dona ha estat evacuada en estat greu a l'Hospital de Sant Pau, mentre que dos homes han estat traslladats menys greus a l'Hospital de Granollers. L'enllaç de l'AP-7 amb la C-17 s'ha tallat al trànsit durant una estona per facilitar l'aterratge de l'helicòpter del SEM. Poc després, s'ha pogut obrir el carril dret de l'enllaç cap al Circuit.
En paral·lel, una topada entre tres turismes també ha tallat un carril a la C-33 a Parets del Vallès en sentit AP-7/C-17 i Circuit. Les màximes retencions per accedir al Circuit de Catalunya han estat d'uns 4 quilòmetres a la C-35 a Granollers i d'uns 1,5 quilòmetres a la C-17 a Parets.
Vies afectades durant el gran premi
Les mesures especials habilitades per dissabte i diumenge, a partir de les 6:30 hores, fins que les condicions del trànsit a trams de carreteres principals i secundàries properes a Montmeló per facilitar tant l’entrada i la sortida dels espectadors. Les vies afectades per les mesures seran l’AP-7 (sortides 13,14 i 15), C-33 (sortida 2), C-35, C-17, BP-5002 i BV-5003, a la zona Montmeló, C-1415c i C-352 (Ronda sud de Granollers).
D’altra banda, s’establirà una restricció i desviament de vehicles pesants a la C-35. Els Mossos d’Esquadra desviaran la circulació d’aquests vehicles en dos punts, a la rotonda del Polígon Can Volard i al Nus del Congost (enllaç amb la BV-5003). A més, també se senyalitzarà un recorregut especial pel personal acreditat i d’organització.
A més de les mesures especials, des del dijous 4 de setembre fins al diumenge 7 de setembre, s'abalisa amb cons els vorals de la via interpolar C-35 des de l’accés sud (rotonda Can Volard) fins a l’accés oest (paddock), per impedir l’aparcament indiscriminat de vehicles.
També es reforça la senyalització per tal d’indicar les rutes d’accés i de sortida. Hi haurà senyals per informar de les ubicacions i recorreguts cap als aparcaments, tant d’entrada i els itineraris de sortida cap a l’AP-7 i la C-17, que es reforçaran amb la ubicació de quatre panells mòbils de missatge variable (PMV).
No seguir els GPS
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha demanat als conductors que es desplacin al voltant del Circuit de Barcelona-Catalunya que no segueixin els itineraris marcats pels dispositius GPS, ja que aquests no contemplen les mesures especials activades pel Gran Premi de MotoGP. En canvi, s’insta els usuaris a seguir en tot moment les indicacions dels agents de trànsit i del personal autoritzat.
Per controlar la mobilitat, l’SCT utilitzarà aplicacions informàtiques que permeten la transmissió d’imatges en temps real, tant aèries com terrestres, des del Centre de Coordinació (CECOR) ubicat al circuit. Aquest sistema permetrà una resposta més àgil i eficaç davant possibles incidències a la xarxa viària.
De cara a l’operació retorn de diumenge, s’habilitaran carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual per augmentar la capacitat viària en trams de l’AP-7, la B-23 i la C-32. Aquests carrils tindran una velocitat màxima de 80 km/h, mentre que la resta de carrils de la calçada quedaran limitats a 100 km/h. Els camions, a més, hauran de circular a 80 km/h i tindran prohibit avançar en els trams afectats.
Reforç de la seguretat
A més del dispositiu viari, Mossos d’Esquadra despleguen uns 500 agents per garantir la seguretat dins i fora del recinte, incloent-hi controls específics a l’estació de Montmeló i dispositius preventius a les “Nits de Montmeló”. També hi participaran Bombers de la Generalitat, amb unitats d’intervenció dins del Circuit, i Protecció Civil, que ha activat la prealerta del PROCICAT per coordinar la resposta davant qualsevol incidència.