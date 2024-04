«El Montseny. Festa i tradició» un nou llibre de Mariano Pagès

Mariano Pagès, fotògraf i realitzador, ha publicat el llibre El Montseny. Festa i tradició, que recull imatges i vivències de festes populars dels municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny i del seu voltant, de les comarques del Vallès Oriental, Osona i la Selva. Es tracta, doncs, d'un recull de part del patrimoni cultural immaterial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

El llibre és una autoedició finançada a través d’un projecte de micromecentatge i ha comptat amb la col·laboració del Museu Etnològic del Montseny la Gabella, del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Girona i dels 18 ajuntaments que formen part de la reserva.

L'obra és fruit d'un treball de camp dut a terme en més de 45 esdeveniments populars que representen l'esperit festiu i tradicional del Montseny i el seu entorn. Hi surten persones que esdevenen protagonistes anònimes de la cultura local, i cada festa compta amb una ressenya per acostar l'experiència viscuda en cada celebració.

Les imatges de Pagès són instantànies que expressen festeig i alegria, amb rialles i expressions de goig dels participants, que són els principals protagonistes del volum com a exponents de la cultura popular local.

El treball de camp forma part d'una investigació coordinada pel Museu Etnològic del Montseny. El primer any es van fer reportatges en 25 festes i el segon, en 20 més d’entre prop de tres-centes festes. Els textos han estat redactats per Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny la Gabella.

Entre les festes fotografiades hi ha aplecs com el de Matagalls; festes majors com la de Tagamanent; vots de poble com els de Vallcàrquera i Festa del Pi de Figaró; Carnestoltes com els dels Balls de Gitanes de Sant Esteve de Palautordera o Sant Celoni; festes de Setmana Santa i Pasqua com els esclops d’en Pau a Viladrau; festes de Corpus com la de la Garriga i les Enramades d'Arbúcies; i fogueres de Sant Joan, com la de Llinars del Vallès.

Altres festes retratades són les commemoracions i recreacions històriques, com la de Vilamagore Medieval de Sant Pere de Vilamajor o el Combat d’Arbúcies; recuperació d’elements de tradició local com la Carbonera de Cànoves; festes de tardor com la Fira de la Castanya de Viladrau; i festes d’hivern, com la Fira de l'avet d’Espinelves, la Festa dels Tonis de Taradell o la Festa del Pi de Centelles.