Troben una bomba antiga a Vilalba Sasserra

Una bomba antiga ha estat localitzada aquest diumenge 18 de maig en el terme municipal de Vilalba Sasserra. La troballa la va fer un home en una zona boscosa de la població mentre buscava bolets. Després de veure que es tractava d'un explosiu, l'home va trucar al servei d'emergències de la Generalitat i, a continuació, els agents dels Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar per perimetrar la zona.

Tot seguit, van arribar personal del TEDAX a recollir l'artefacte. El TEDAX és l'organisme dels tècnics artificiers dels Mossos d'Esquadra que s'encarrega de neutralitzar bombes de tota mena. L'Àrea TEDAX-NRBQ depèn de la Divisió de Suport Operatiu. Segons fonts del cos, l'artefacte que es va trobar era un projectil antic d'artilleria d'un calibre de 105 mil·límetres.

L'Ajuntament de Vilalba Sasserra no té constància que s'hagi trobat mai cap altre explosiu d'aquestes característiques al municipi. "És una bomba petita, segurament d'un morter", diu l'alcalde del poble, Joan Pons. L'alcalde afirma que des del consistori tampoc no tenen coneixement que hi hagués hagut cap campament militar a la vila, però que la proximitat de la carretera podria explicar la presència d'aquest artefacte. "De moment, encara no tenim cap explicació històrica", assegura Pons.