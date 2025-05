L’Arbúcies CF fa història i jugarà a Segona Catalana la temporada vinent

L’Arbúcies Club de Futbol ha completat una temporada memorable al grup 2 de Tercera Catalana i s'ha proclamat campió de lliga. D'aquesta manera, l'equip ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana per a la pròxima temporada 2025-2026. A través de les xarxes socials, el club arbucienc ha celebrat la victòria que, asseguren, ha estat fruit de "treball, esforç i il·lusions". Tant és així, que han volgut reconèixer públicament el suport de la gent del poble i han dedicat el títol a tots els arbuciencs. "És una fita de tot el poble, que ens ha acompanyat a cada jornada, a cada partit i a cada crit", han comunicat.

L'equip està format íntegrament per jugadors arbuciencs i ha aconseguit sumar 64 punts, empatat amb la Cellera però amb el goal average favorable. En total, l'equip d'Arbúcies, ha registrat vint victòries, quatre empats i sis derrotes, una xifra que han qualificat "d'histórica". L’Arbúcies Club de Futbol també ha tingut amb el millor registre golejador de la categoria amb 78 gols a favor i només 37 gols encaixats, això l'ha fet que sigui l'equip menys golejat del grup.

En aquesta línia, l'Arbúcies també té a la seva plantilla el màxim golejador de la lliga, es tracta d'Arnau Cuadras que ha aconseguit marcar 25 gols aquesta temporada. El president de l’entitat, Fel Faixedas, ha valorat molt positivament el transcurs de la competició d'enguany i ha destacat que encara queden molts reptes per afrontar. “L’any que ve ens encararem amb equips més potents. És un repte, però també un objectiu perquè, des que l’Arbúcies és club de futbol, no s’havia jugat mai a Segona Catalana”, explica Faixedas.

Amb aquesta fita assolida, el club es prepara per a la nova temporada en una categoria inèdita fins ara per a l’Arbúcies. El Club també ha reiterat el compromís amb el futbol local que ja es va poder veure en el reportatge de TV3 "Això no va de futbol", que explica la tasca del club com a eina de cohesió i integració de la gran diversitat de cultures conviuen a Arbúcies. Alhora, han agraït a l'afició tot l'afecte que han rebut al llarg de la temporada, "Gràcies a l'afició, al cos tècnic, a cada jugador i a cada mà que ha empès aquest somni", afirmen des del Club.