Una prova internacional de Trial arriba a Sant Antoni de Vilamajor

Sant Antoni de Vilamajor serà seu d’una de les proves de la Copa Catalana de Trial, concretament de la darrera cita del calendari 2025 i també de la més decisiva. La competició tindrà lloc el dissabte 31 de maig de 2025, de 14 a 20 hores, a les instal·lacions de l’Escola de Trial Evolution, que tenen 10.000 metres quadrats de grandària i vistes al Montseny. Segons ha avançat l'Ajuntament, la competició comptarà amb la participació d’esportistes de primer nivell i està reconeguda com a UCI Class 1 (C1), fet que li atorga caràcter internacional i permet la participació de figures destacades del panorama del trial.

Les categories que hi competiran abasten totes les edats i nivells, des dels prebenjamins fins a l’elit masculina i femenina. Els horaris concrets de les sortides, així com les classificacions i les inscripcions, es podran consultar als webs oficials de la competició. La jornada esportiva es concep no només com una competició, sinó com una oportunitat per gaudir d’un ambient familiar i de promoció de valors com l’esforç, la superació personal i el respecte.

De fet, les categories més joves, com la benjamina i prebenjamí, tenen un caràcter participatiu amb entrega de medalles a tots els participants. A més, hi haurà espais reservats per a clubs, escoles i botigues del sector, que podran ser presents a la zona paddock i comercial si fan la inscripció prèvia abans del 27 de maig a través del correu de l'escola de Trial.

Inscripcions obertes

Les inscripcions s'han de formalitzar a través de la plataforma de la Federació Catalana de Ciclisme i estaran obertes fins al 28 de maig a les 23:59 hores. A partir d'aquesta data, només s'acceptaran inscripcions amb recàrrec fins al 29 de maig a les 23:59 hores i, segons ha comunicat l'organització, no s’admetran inscripcions fora de termini ni canvis de categoria.

L'escola Trial Evolution de Sant Antoni de Vilamajor va néixer l'any 2010 com una iniciativa dirigida per Jordi Yelamos, pilot de Trial Sin des de fa més de 30 anys. L’objectiu d’aquest projecte és formar futurs pilots i ensenyar, perfeccionar i millorar la tècnica de pilots avançats. L'escola disposa d'unes instal·lacions de grans dimensions que permeten l'entrenament a través de diversos circuits de diversos nivells que es van modificant al llarg de l'any.