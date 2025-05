Esport, pensament crític i futur laboral a la programació juvenil de Sant Antoni de Vilamajor

La Regidoria de Joventut de Sant Antoni de Vilamajor ha donat a conèixer la nova programació d’activitats de l’Espai Jove per al mes de maig. Aquestes propostes, gratuïtes i adreçades a joves a partir de 12 anys, s’emmarquen dins del Pla de Dinamització de l’equipament juvenil, amb l’objectiu de fomentar la participació activa, el pensament crític i el desenvolupament personal i social del jovent del municipi.

El programa arrenca el dimecres 7 de maig, a les 16 hores, amb la xerrada El viatge de Kalilu, que descriu l'experiència de l'autor Kalilu Jammeh. En aquesta xerrada, l'autor compartirà la seva experiència personal en els processos migratoris i explicarà de primera mà una realitat global des d’una perspectiva vital i humana. El divendres 9 de maig, a les 16:30 hores, tindrà lloc l’assemblea de l’Espai Jove, un espai obert i participatiu on els i les joves poden expressar les seves opinions, plantejar idees i proposar activitats per dinamitzar l’equipament segons els seus interessos.

El dimecres 14 de maig, de 16 a 17 hores, es durà a terme la xerrada "Treball a l’estiu: com buscar feina?", a càrrec del Referent d’Ocupació Juvenil. La sessió oferirà eines i recursos útils per ajudar els joves a accedir al mercat laboral durant el període estival. L’activitat esportiva arribarà el dimecres 21 de maig, de 17:30 a 19 hores, amb una tarda dedicada als jocs d’equip i als reptes cooperatius. L’objectiu d’aquesta jornada és treballar els valors de l’esport, com ara el treball en equip, la col·laboració i la cohesió grupal, tot gaudint de l’activitat física.

Finalment, el divendres 23 de maig, de 16 a 18 hores, es farà un taller de sensibilització sobre les violències masclistes. Aquesta sessió, orientada a la prevenció i reflexió, busca conscienciar el jovent sobre aquesta problemàtica social i oferir eines per detectar-la i combatre-la. Totes les activitats tindran lloc a l’Espai Jove, al carrer França, número 12. L’equipament obre els dimarts, dimecres i divendres, de 15 a 20.30 hores, i s’adreça especialment a joves de secundària a partir de 12 anys.