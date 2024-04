Els municipis del Baix Montseny prudents amb el nou mapa de preus màxims al lloguer

Arbúcies, Breda,Hostalric i Riells i Viabrea són quatre nous municipis del Baix Montseny que des d'ahir estan inclosos a una llista de 131 nous municipis que se sumen a una altra de 140 que formen part del mapa d’àrees tenses per limitar el preu del lloguer. Aquest municipis, tots de la comarca de la Selva, com la majoria dels pobles gironins també inclosos a la llista, són prudents alhora de valorar la seva iclusió en el nou mapa .

En aquest sentit les comarques gironines engloben 31 dels 131 nous municipis que s'afegiran al mapa d'àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer. Es tracta de poblacions de més de 2.000 habitants, que compleixen algun dels requisits que fixa la Llei estatal pel dret a l'habitatge. Per una banda, que es destini més del 30% dels ingressos al pagament del lloguer o l'hipoteca (incloses les despeses i subministraments bàsics) i que el preu del lloguer o compra hagi experimentat un increment acumulat d'almenys tres punts per sobre de l'IPC en els últims cinc anys.

Els nous contractes de lloguers dels municipis inclosos en aquestes àrees no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte. En cas de tractar-se d'un gran tenidor -la persona física i jurídica propietària de cinc o més immobles urbans ubicats a les zones de mercat residencial tensat–, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu del lloguer.