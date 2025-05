Arriba el 15è Festival de Poesia de Sant Celoni

La plaça de la Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni es convertirà en un escenari de la quinzena edició del Festival de Poesia de Sant Celoni aquest dissabte 10 de maig a partir de les 18 hores. Aquest acte serà una mostra del talent i la pluralitat de veus de la poesia catalana i combinarà poesia i música. De diferents procedències, edats i estils literaris, diversos autors recitaran els seus versos en un ambient proper i "sota la presència del Montseny i el Montnegre".

Els recitals comptaran amb Anna Enrich, poeta i professora de filosofia, autora dels llibres El cos del camí i Paüra, i implicada en espectacles escènics experimentals; Sònia Moll, poeta i narradora barcelonina, reconeguda per poemaris com Faci’m oblidar el bosc i pel seu treball en l’àmbit pedagògic i social de la llengua. També hi haurà el poeta valencià Elies Barberà, amb una àmplia trajectòria que combina poesia, narrativa i teatre. Barberà acaba de publicar el seu desè llibre de poemes, Balena. No hi faltarà, tampoc, el celoní Martí Boada, doctor en ciències ambientals i geògraf, que, després de més d’un centenar de llibres científics, s’ha endinsat en la creació poètica amb títols com Poemes al Sotabosc.

El festival també inclourà recitals poètics amb música, a càrrec d'Ivette Nadal, cantautora i poeta de Granollers amb sis discos i quatre llibres publicats. A més, hi participarà Agustí Busom, músic, escriptor i artista multidisciplinari amb una trajectòria que va del rock experimental a la poesia visual i sonora. La cloenda està prevista per a les 20 hores i serà una trobada col·lectiva amb tots els poetes participants. L’acte està coordinat i presentat per Pau Gener Galin, i compta amb la col·laboració de la Llibreria Alguer 7, la Biblioteca l’Escorxador i Punt7 Ràdio.

El Festival de Poesia de Sant Celoni és una iniciativa que vol apropar la poesia a la ciutadania i promocionar els poetes i escriptors de proximitat. Es tracta d'una cita per descobrir de primera mà el panorama poètic actual en un format proper i l’aire lliure. Aquest “petit tast” ja arriba a la seva quinzena edició i vol consolidar el compromís amb la cultura viva i la paraula compartida.