Tres instituts de Sant Celoni participen en un projecte de biodiversitat

La Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO/BirdLife) i tres centres educatius de Sant Celoni han treballat en un projecte d’Aprenentatge i Servei Ambiental (APiS) de biodiversitat. En concret, hi han participat l'Institut Baix Montseny, l'Institut Escola Pallerola i l'Escola Cor de Maria. L'alumnat, en el marc d'aquest programa, ha fet activitats d'aprenentatge a l'aula i també a l'aiguamoll de les Llobateres, sigui de manera autònoma o bé guiada per professionals de SEO/BirdLife.

En el cas de l'alumnat del Cor de Maria de Sant Celoni la seva actuació s'ha centrat a l'aiguamoll de les Llobateres. Els estudiants han retirat deixalles del voltant de la llacuna de l'aiguamoll, on hi havia diversos contenidors de plantes que van ser arrossegats pel temporal Glòria el gener de 2020. A més, s'ha recollit brossa de mida menor com envasos, llaunes i altres residus plàstics.

També s'han col·locat protectors als arbres plantats en la primera jornada de treball, ja que s’havia detectat que animals herbívors, com ara cabirols, se n'estaven menjant l’escorça. Així mateix, s'han instal·lat sis caixes niu construïdes per l'alumant i s'han eliminat les plantes de canya de la zona desbrossada amb maquinària. Igualment, s'han condicionat les basses que es van crear després de desbrossar per facilitar la reproducció d'amfibis, amb la col·locació de pedres i troncs perquè disposin d'un refugi. A més, s'han plantat 6 verns, 5 evònims, 5 sanguinyols i 2 alocs que ha proporcionat la Forestal Catalana.

D'altra banda, l'Institut Escola Pallerola i l'Institut Baix Montseny han centrat el seu servei en el pati dels respectius centres. En el cas del IE Pallerola, han treballat la importància dels pol·linitzadors i la situació de declivi que pateixen. En el marc d'aquest servei, s’han documentat sobre aquests insectes i la seva funció, i han posat en pràctica els coneixements amb la construcció un hotel d'insectes per al centre.

En el cas de l'Institut Baix Montseny, els joves han treballat diferents aspectes relacionats amb la biodiversitat al seu pati com la identificació i catalogació de les espècies de plantes presents, així com les millores que es poden fer. També han plantat plantes aromàtiques i han construït i col·locat caixes niu per a ocells.

Aquest programa s'ha dut a terme amb les Subvencions per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025, per promoure l’aprenentatge i servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya, amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.