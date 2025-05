Hostalric destinarà 25.000 euros als pressupostos participatius

Hostalric ha obert la convocatòria de la 6a edició dels Pressupostos Participatius per la partida d’inversions del pressupost municipal 2026. Enguany l’Ajuntament hi destinarà 25.000 euros, que serviran per tirar endavant idees per millorar el poble que aporti la ciutadania. Les propostes es poden presentar a través d'un formulari a la pàgina web de l'Ajuntament que estarà obert fins al 30 de maig. Per participar s'ha d'estar empadronat a Hostalric i tenir més de tretze anys.

Les propostes que es rebin les valoraran els tècnics municipals per comprovar si compleixen amb els requisits de la normativa i s'ajusten al pressupost. Hauran de respectar el marc legal, ser de competència municipal, no contradir plans aprovats per l’Ajuntament i ser realitzables tècnicament. Les idees, a més, hauran de ser considerades una inversió, és a dir, poden ser propostes que vagin des de la construcció d’un equipament o la millora de l’espai públic fins a l’adquisició de mobiliari i la creació d’un web o aplicació. A continuació, els projectes seran debatuts en un Fòrum Ciutadà dels veïns d'Hostalric i les idees finalistes passaran a la votació final.

Del 14 de juliol al 31 d’agost, es farà difusió de les propostes que han passat a la fase final i s’habilitarà un espai físic al claustre de l’Ajuntament amb tots els projectes finalistes. També hi haurà un web on es podrà consultar el llistat de propostes vàlides, desestimades i les que han estat seleccionades com a finalistes, que seran quantificades econòmicament.

Finalment, de l'1 al 28 de setembre, se sotmetran a votació les propostes finalistes a través de l’aplicació "Hostalric al mòbil". A més, des de l’Oficina de Turisme hi haurà un suport d'acompanyament per aquelles persones que tinguin problemes amb el vot en línia. L’acte d’escrutini serà públic i se celebrarà el 30 de setembre a les 19 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament.