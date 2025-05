Continua el sondeig d'aigua de Font Agudes a Arbúcies: «Fan negoci amb un recurs de tots»

Una manifestació a Arbúcies ha protestat aquest dimarts contra un sondeig d'aigua de l'empresa embotelladora Font Agudes. La manifestació ha aplegat desenes de persones que han recorregut els carrers de la vila amb pancartes contra l'espoli dels recursos naturals del Montseny. Veïns i ecologistes s'han mobilitzat arran de l'arribada d'unes màquines que han començat una perforació prospectiva en uns terrenys propers al Polígon Industrial de Cal Xic, situat a l'entrada de la població. El sondeig es fa per analitzar l'aigua subterrània i acreditar-ne la condició mineral. Perquè pugui ser comercialitzada, però, l'empresa hauria d'obtenir un permís d'aprofitament del recurs i assegurar que compleixi amb els requisits que estipula la llei.

L'activitat de Font Agudes, darrerament, ha estat el focus d'atenció dels grups ecologistes i alguns veïns d'Arbúcies per un presumpte projecte d'ampliació dels seus punts d'extracció d'aigua que, segons diuen, afectaria hídricament les seves terres i els seus pous particulars. A aquesta problemàtica, a més, s'hi afegeix la preocupació per l'impacte ambiental que pugui tenir a l'entorn natural. "L’aigua és de tots i no podem permetre que juguin amb les reserves de futur davant l’escassetat d'aigua que ens poden portar nous episodis de sequera", han expressat des de la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny".

Manifestació al carrer Camprodon d'Arbúcies contra el nou pou de Font Agudes.

Cedida

Un permís dubtós

El Col·lectiu Aiguaclara i la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny afirmen que el permís que autoritzava l'empresa per fer el sondeig està caducat des del mes de febrer. Per intentar aturar el que qualifiquen "d'irregularitat", els grups ecologistes van denunciar la prospecció als Agents Rurals, que es van presentar als terrenys on estaven treballant les màquines per comprovar la documentació. Malgrat les acusacions de les entitats ecologistes, els agents van permetre que es continués la perforació. "En aquests moments estan foradant amb un permís caducat i l'excusa és que s'està tornant a tramitar", ha explicat Mercè Delgado, activista del col·lectiu Aiguaclara d'Arbúcies.

Els tècnics municipals i la policia local també van visitar la zona del sondeig i segons l'Ajuntament d'Arbúcies, d'acord amb la informació de la qual disposa, els permisos pel sondeig estan en ordre. De tota manera, l'alcalde, Pere Garriga, ha explicat que s'ha tornat a demanar al Departament d’Empresa i Treball que es comprovi la informació. "Hem demanat una comprovació addicional", ha explicat Garriga.

Segons va poder saber NacióBaixMontseny del Departament d’Empresa i Treball el febrer d'aquest 2025, Font Agudes fa un sondeig mecànic i havia obtingut el permís per fer un forat de 200 metres de fondària. "Aquest pou de sondatge serà el mateix que utilitzaran per extreure l'aigua quan els donin els permisos pertinents", ha explicat Mercè Delgado.

La postura de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Arbúcies ha explicat a NacióBaixMontseny que s'actuarà d'acord amb la legalitat vigent i recorda que no disposen de competències en l'àmbit de l'extracció de recursos. "Si hi ha les autoritzacions pertinents, l'Ajuntament ha de donar els permisos d'obres", ha afirmat l'alcalde, Pere Garriga.

Malgrat que Garriga comprèn la necessitat d'una gestió centralitzada dels recursos naturals, creu que les administracions locals haurien de tenir veu i vot en les autoritzacions que es donen a aquestes empreses. "L'aigua és un recurs cabdal per a tots els municipis i crec que les administracions locals hauríem de poder dir-hi la nostra", va explicar l'alcalde d'Arbúcies.

El Col·lectiu Aiguaclara denuncia que "tothom miri cap a una altra banda" davant d'aquest cas i critica les administracions públiques per ser poc transparents. "S'acumulen les irregularitats i l'opacitat en la informació, mentrestant, la perforació segueix en marxa", afirma Delgado. A més, també han denunciat un ús "mercantilista i abusiu d'un recurs que és de tots".

Manifestació a Arbúcies contra el nou pou de Fon Agudes.

Cedida

Quatre embotelladores en un sol poble

La vila d'Arbúcies, al peu del massís, concentra quatre de les grans embotelladores del país: Font Agudes, Aigua de Viladrau, Font del Regàs i Font d’Or. Aquestes empreses suposen, també, una font d'ingressos per a l'Ajuntament, que el 2020 va arribar a recaptar fins a 576.950,78 euros en impostos.

Font Agudes, que extreu aigua a la font de Ballanes des de 1976, és una de les empreses més conegudes en el sector per la seva vinculació amb la cadena de supermercats Mercadona, de la qual és un dels principals proveïdors. Segons dades de 2015 i 2016 aquesta empresa havia arribat a facturar entre 38 i 40 milions d'euros anuals. Aquesta empresa d'origen familiar ha crescut arreu de l'estat espanyol i compta amb plantes situades a Mallorca, Lleó i Toledo.