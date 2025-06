No deixis que et piqui: sis consells per evitar i combatre el mosquit tigre

Amb l'arribada de l'estiu arriba també el mosquit tigre al Baix Montseny. La presència d'aquest insecte invasor, que prové del sud-est asiàtic, s'ha estès per tota la comarca excepte a Sant Hilari Sacalm, on el darrer estudi dels Agents Rurals, que es va actualitzar el maig 2024, no en va detectar cap. Aquesta espècie es pot reconèixer per les ratlles blanques que presenta al cap, el cos i les potes i també per les seves dimensions, d'entre 2 i 10 mil·límetres.

El mosquit tigre, gràcies a la seva resistència, ha aconseguit consolidar-se a Catalunya i es caracteritza per produir un nombre elevat de picades en poc espai. La Generalitat ha advertit que aquest insecte té la capacitat d'actuar com a transmissor d'algunes malalties, com les que produeixen els virus Chikungunya, dengue i Zika. Això el fa especialment perillós, no és estrany, doncs, que l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera hagi fet públics una sèrie de consells pràctics per combatre la seva presència i per evitar-ne les picades.

Consells per combatre el mosquit tigre

Per prevenir i controlar la presència del mosquit tigre, el més efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves. Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. La posta i les larves es poden desenvolupar en qualsevol recipient que contingui aigua durant uns set dies, però també en espais de diferents dimensions, com ara lavabos públics en desús, canals o espais oberts inundables. Les aigües contaminades amb matèria orgànica n’afavoreixen molt el creixement.

Per tant, és recomanable buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior on es pugui acumular aigua o bé capgirar-los si no s'han de fer servir. Els objectes que poden convertir-se en espais de reproducció van des de joguines fins a cendrers, gerros, galledes, plats o piscines de plàstic.

En el cas de les basses i piscines s'aconsella clorar l’aigua, introduir peixos vermells a les basses, o bé tapar-les si estan en desús. També s'ha traslladat a la ciutadania que cal evitar acumulacions d’aigua en canaleres i zones de drenatge.

Recomanacions per evitar les picades

La tarda i la nit són les hores del dia en què són més abundants aquests mosquits. És per això que, a partir de la posta de sol, és recomanable portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i mitjons si s'ha d'estar molta estona a l'aire lliure. Per tal d'evitar que entri el mosquit a les llars s'aconsella instal·lar de tela mosquitera a les finestres, portes i altres obertures per tal que n’impedeixi el pas. També es pot utilitzar repel·lent d'insectes, cal procurar, però, de no aplicar-lo sobre altres picades o ferides que hi pugui haver a la pell.

L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha fet una crida a la ciutadania a seguir aquestes indicacions per reduir la presència d'aquest insecte i a eliminar els punts d'aigua estancada de poca profunditat. "La col·laboració de tothom és la millor manera de controlar l’expansió d’aquest mosquit", han expressat a través dels canals institucionals.