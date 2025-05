Aterratge forçós d'un avió a Sant Antoni de Vilamajor

Una aeronau de petites dimensions ha fet un aterratge forçós en un prat del terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor aquest diumenge 25 de maig. Es tractava d'un avió biplaça que, per factors aliens al control del pilot, va haver d'aturar la marxa i el vol en una zona rural del poble.

L'avís al telèfon d'emergència 112 es va produir a les 15:12 hores i s'hi van desplaçar la policia, els Mossos d'Esquadra, i els Bombers de la Generalitat. En total es van mobilitzar tres dotacions de bombers que van comprovar l'estat dels dos passatgers i també de l'avió, per observar si hi havia hagut alguna avaria.

Segons han comunicat fonts del cos, els dos ocupants que tripulaven la nau han sortit il·lesos de la maniobra i no es van detectar danys importants a l'entorn, que era camp obert. En concret, els bombers van fer una revisió de l'aparell per assegurar que no hi hagués vessament de combustible ni punts calents.