Maten quatre arbres a Vilamajor amb tècniques de perforació

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha denunciat públicament la mort de quatre arbres plataners arran d'un sabotatge que han patit al carrer Arquitecte Raspall, a la zona de la font de Sant Lleïr. Els arbres morts presentaven uns forats a l'escorça i al tronc fets amb una eina de perforació i que, segons l'Ajuntament, s'haurien dut a terme de manera "intencionada" amb l'objectiu de matar l'arbre.

Des del consistori s'ha advertit que es tracta d'una infracció greu de l’Ordenança municipal de civisme i convivència i que es buscarà els responsables d'aquestes accions. “Aquestes perforacions suposen el maltractament i tala d’arbres, danys a l’espai públic i comporten sancions establertes per aquest tipus d’infracció", han expressat a través dels canals institucionals.



En aquest sentit, s'ha fet una crida al respecte i la cura de l'entorn natural. També s'ha demanat la col·laboració ciutadana per detectar qualsevol acció que posi en perill el patrimoni natural o l’espai públic i que s'avisi a la Policia Local per poder identificar les persones responsables dels fets. "La via pública i l’entorn és de tots, cal que la cuidem i la respectem", han afirmat.

La tècnica de perforació

La tècnica que s'ha utilitzat per matar aquests arbres es difon a través de fòrums d'internet sobre botànica i jardineria com un "mètode ràpid" per acabar amb arbres de grans dimensions de manera clandestina. La tècnica, que es correspon amb les imatges que ha presentat l'Ajuntament, implica la perforació del tronc a poca distància de la soca de l'arbre i la introducció de substàncies químiques per matar l'arbre.

Casos com aquest tenen precedents a altres llocs dels Països Catalans. Al País Valencià, per exemple, van matar dos plataners en un parc municipal de Gandia seguint aquesta tècnica i a València ciutat la van utilitzar per assecar un ficus de grans dimensions.