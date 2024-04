La Cobla Berga Jove farà sonar les partitures retrobades de La Patum

La Cobla Berga Jove presenta aquest diumenge, 21 d'abril, el disc amb els arranjaments que va fer Joan Baptista Lambert de La Patum l’any 1930, per encàrrec de l’Ajuntament de Berga. Fruit d'aquest treball de cerca i descoberta del compositor, el músic berguedà i membre de la Cobla, Lluís Gual, va topar amb unes partitures oblidades des de fa 100 anys al fons del col·leccionista, també de la capital, Ramon Safont: dos balls de Nans i un de Gegants, dels quals només hi havia constància a través de la memòria oral. La formació ha treballat aquestes peces i les interpretarà en el marc del concert de diumenge.

Serà al Teatre Municipal de Berga (18.00 hores), en una proposta que, segons la Cobla, "es vol anar un pas més enllà". A la primera part, es podran escoltar altres obres de Lambert en format de banda simfònica. Serà en la segona part del concert que s'interpretaran els tres ballets redescoberts i continuarà amb la interpretació dels arranjaments de La Patum del compositor, amb alguna versió original d’algun ball que "potser el públic berguedà no està acostumat a escoltar".

L'actuació també servirà per celebrar diferents dates assenyalades. Una és que, aquest 2024, és el 140è aniversari del naixement de Lambert, resultant en "un moment oportú per commemorar la seva contribució a la música tradicional de La Patum". D'altra banda, el concert s'emmarca en els actes de celebració dels 10 anys de la Cobla Berga Jove. Les entrades es podencomprar anticipadament(12 euros) i també es posaran a la venda a taquilla, si hi ha aforament (15 euros).

El disc resultant, en el qual han treballat 32 músics professionals, estarà disponible tant en format físic com digital (més endavant) i es podrà adquirir a l'acte de presentació, a botigues locals col·laboradores i a través de les xarxes socials de la Cobla. La presa de so i la producció del disc han anat a càrrec d'Enric Giné i la direcció musical de Denis Rojo, actual director de la Cobla. Per la seva banda, Erika Escudero s'ha ocupat del disseny gràfic del disc. Finalment, els textos del llibret complementari al disc han estat redactats per Ivan Sànchez, Albert Rumbo, Pep Moneo, Joan Casas i la Cobla Berga Jove. El finançament del treball prové del Departament de Cultura, l'Ajuntament de Berga i de patrocinadors privats (Verkami).

Més enllà del concert del 21 d'abril, la formació també actuarà el 27 d'abril al Teatre Esplai de l'Ametlla de Merola (19.00 hores). Així mateix, la Cobla Berga Jove avança que preveu portar la proposta en altres indrets del territori, de cara l'any vinent.