La Patum de tothom

La Patum és una festa única, singular i universal alhora. Aquest any 2025 torna a omplir Berga de vida, de foc i de tradició compartida. I és que la Patum és de tothom, de cada berguedà i berguedana, de cada persona que la viu amb entusiasme, amb emoció o, simplement, amb curiositat. És la festa més nostra i més oberta alhora, un patrimoni viu que transcendeix generacions, classes socials i orígens diversos.

Enguany, a més, celebrem una efemèride molt especial: el 30è aniversari de la seva primera retransmissió. Televisió del Berguedà, també de tots, reafirma el seu compromís de fer arribar la Patum a totes aquelles persones que no poden accedir a la plaça de Sant Pere. La seva tasca és democràcia patumaire i fa emocionar a totes aquelles persones que no poden accedir, pels motius que siguin, a la plaça. La Televisió del Berguedà és també part d’aquesta Patum de tothom, un element que ha crescut i evolucionat amb nosaltres, fidel companya d’alegries i de gresca, símbol de la vitalitat de la festa.

Parlar de la Patum sense mencionar Ramon Felipó seria una injustícia. Ell, amb la seva dedicació i la seva passió per la història i la cultura berguedana, ha escrit pàgines i pàgines que ens han ajudat a difondre la festa, a fer-la estimar encara més i a veure-la amb una mirada àmplia i rigorosa. Sense ell, no hauríem pogut tenir aquesta visió tan completa que avui tenim dels orígens de la Patum. Des d’aquí, un agraïment immens per la seva feina incansable i la seva estimació per la nostra festa.

La Patum és Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat, i això no és cap casualitat. La seva riquesa simbòlica, la seva força col·lectiva i la seva capacitat d’agermanar tothom són qualitats excepcionals que hem de valorar i protegir. Però més enllà dels reconeixements oficials, la Patum és, sobretot, el reflex d’un poble que la viu i la reinventa any rere any.

Hi ha tantes Patums com persones la viuen: la Patum dels infants, amb la seva mirada d’admiració; la Patum de la gent gran, que rememora temps passats; la dels joves, plens d’energia i ganes de gresca; la Patum dels qui tornen al poble només per aquests dies, amb la nostàlgia de la terra i els records; la dels qui la veuen per primera vegada, fascinats per la seva màgia; la Patum de la Televisió del Berguedà, que la fa arribar a totes les llars de la comarca i més enllà; la Patum de les dones, dels homes, dels nois i noies, de la gent que va a l’institut i dels que la porten a dins com un tresor familiar.

La Patum és de tothom, però, sobretot, és dels berguedans i berguedanes. Dels que cada any, amb esforç, passió i compromís, fan possible que la festa continuï viva. Gràcies a les comparses, que treballen de manera incansable; gràcies a cada persona que, d’una manera o altra, hi posa el cor i l’ànima. Sense vosaltres, sense tots plegats, la Patum no seria el que és. Que aquest any 2025 sigui, una vegada més, el testimoni d’aquesta Patum de tothom. Perquè, al cap i a la fi, la Patum és això: la festa de tots, viscuda de mil maneres diferents, però sempre amb el mateix sentiment d’orgull i pertinença.

Visca la Patum, visca Berga!