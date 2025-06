La Patum és una oportunitat per la ciutat?

Ens trobem en ple Corpus de 2025 i tota la ciutat respira Patum. Berga es capgira, es trasbalsa per acollir una de les festes tradicionals més emotives i participades de Catalunya. Això, per una ciutat petita com la nostra, ens ajuda o és un problema? És evident que, per algun sector econòmic és una oportunitat. Bàsicament pel sector de la restauració. L'augment del consum d'aquests dies a la ciutat l'hauríem de quantificar per tenir dades concretes, però no en tinc cap dubte que per a molts negocis de la ciutat és significatiu.

Això no obstant, la ciutat té un repte important, més enllà de l'aspecte econòmic dels cinc dies de Corpus: desestacionalitzar la festa i fer-la viure tot l'any. Per aconseguir-ho és necessari i imprescindible un espai on el visitant tingui l'oportunitat de viure, sentir, conèixer i impregnar-se de la festa, del seu valor històric i social.

Des d'Esquerra, sempre hem defensat la creació d'un centre d'interpretació que sigui referent en la cultura popular catalana. La festa s'ho mereix i permet mostrar, des de l'especificitat de la nostra identitat, la cultura mediterrània del foc. La nostra Àliga ha de ser el punt de partida per parlar de totes i cadascuna de les àligues de Catalunya. Mostrem els elements locals i parlem de cultura popular als Països Catalans. Un Centre d'Interpretació que ha d'explicar l'origen i el significat simbòlic de la Patum per preservar el seu valor i transmetre'l a generacions futures. Igualment, ha de garantir l'estudi, la investigació i la preservació de tota la documentació i imatgeria relacionada amb la festa.

Actualment, els elements museogràfics i la tecnologia ofereixen possibilitats infinites per fer que la visita a un centre d'interpretació sigui una experiència espectacular, divertida, lúdica i creativa. Per això, més enllà de buscar una ubicació per al centre (que, evidentment, és imprescindible fer-ho), ens hem de centrar a preparar els continguts. L'ús de la tecnologia audiovisual (vídeos, projeccions, àudios immersius, maquetes, recreacions...) ens han d'ajudar a fer de la visita un record memorable. A la vegada, ens permetrà dotar de més contingut l'exposició que actualment és al Convent de Sant Francesc, un lloc provisional que no s'hauria d'eternitzar.

El triangle d'or cultural que estem gestant al centre de Berga —Teatre Municipal, Conservatori dels Pirineus i Convent de Sant Francesc— ha de completar-se amb un espai dedicat a la joia de la corona: el centre d'interpretació de la cultura popular catalana. Amb aquesta intenció, i amb voluntat de ser i mostrar-se més enllà de la ciutat, és com ha de créixer i gestar-se un espai expositiu estable i dinàmic, amb exposició permanent sobre la Patum per explicar l'origen, els elements simbòlics de la festa, mostrar i conservar les comparses i, alhora, expandir i relacionar aquests elements amb el món.

És evident que molta de la gent que ens visita per Corpus no va ni a la plaça. I que la Patum té una edat determinada per gaudir-la en plenitud. Amb un centre d'interpretació hem d'aconseguir una sensació i una experiència semblant a viure la Patum des de dins. Ha de ser un espai accessible i inclusiu que transmeti els valors socials d'una comunitat que ha gestat i preservat el seu patrimoni durant segles. Un centre d'interpretació ajuda a conservar-ne la memòria, els elements simbòlics, els protagonistes, la música, les tècniques artesanals... la memòria! Ha d'aconseguir transmetre l'emoció que els berguedans i berguedanes sentim per la nostra festa.

La Patum és una oportunitat, sí, sens dubte.