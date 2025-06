La Patum, al maig

Podríem haver celebrat una Patum no gaire càlida. Podríem haver necessitat la camisa per la fresca de la matinada, però no ha estat així. La tendència és clara: els estius són cada cop més llargs i calorosos, i aquest fet afecta de ple les nostres vides, costums i tradicions.

Les Patums de Lluïment cada vegada llueixen menys. La plaça de Sant Pere es va buidant perquè la violenta calor escup el públic més fràgil. A resguard i davant la televisió, se segueix molt millor que a ple sol i a 35 graus. A les activitats nocturnes, les afectacions directes potser encara no són greus, però matinades amb mínimes per sobre dels 19 o 20 graus aporten pocs aspectes positius.

Com que no posarem cap tendal gegant per sobre la plaça ni tampoc programarem la Patum de Lluïment a les 9 del matí, una mesura factible per rebaixar una mica el termòmetre seria fixar sempre la Patum l'última setmana de maig. Adaptar-se no és trair la tradició, sinó fer-la viable.

La Patum, per Corpus? Algun any seria Corpus i molts anys no. No passa res: la festa sempre ha evolucionat amb els temps i, més aviat que tard, tocarà moure fitxa. No estem pas fent la mateixa Patum del segle XVII.

Les hores centrals dels dies de juny, juliol i agost són poc recomanables per realitzar-hi actes a l'aire lliure, esportius, socials o culturals. Molts ja s'hi han anat adaptant i la resta ho aniran fent per força.

La inacció implica posar en risc la salut i el sentit col·lectiu de la celebració. Cal preguntar-nos si volem preservar la Patum tal com l'entenem avui o si estem disposats a fer els ajustos necessaris perquè pugui continuar sent una festa viva i segura.