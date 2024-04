Els títols de L'Albí per aquest Sant Jordi

Des d'Edicions de L’Albí presentem per a aquest Sant Jordi tot un seguit de novetats importants de gèneres diversos. Però, entre tots, podem destacar quatre títols especialment rellevants en clau berguedana. D’una banda, cal fer esment de dues obres que formen part de la col·lecció Biblioteca Escriptors del Berguedà, com són el llibre Sota l’escorça, de Ramon Vinyes (1882-1852) –l’escriptor berguedà més universal–, que aplega una important selecció de textos, a cura de Jordi Lladó, i que compta amb un pròleg d’Abel Rubió, director de l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Cal recordar que Ramon Vinyes, que havia emigrat a Colòmbia l’any 1913, va tornar a Catalunya poc després de la proclamació de la República, el 1931. A partir d’aquest moment, l’escriptor berguedà va col·laborar activament a la premsa, i per aquest motiu era necessari poder oferir almenys una tria prou representativa dels seus articles publicats a les principals capçaleres del país entre els anys 1931 i el 1940, any en què retornà a Colòmbia després de viure un any exiliat a França.

L'altre títol que ha aparegut és la tercera de les antologies poètiques de la col·lecció d’autors berguedans. Es tracta del volum que porta per títol Aus policromes, dedicat als poetes nascuts entre els anys 1940 i 2000. En aquest projecte, coordinat per Montserrat Butxaca i Quirze Grifell, havien treballat durant molts anys els membres de l’anomenat Grup de Viver, format actualment per Climent Forner, Joan Tuneu, Ramon Mujal, Maria Estruch, Montserrat Butxaca, Quirze Grifell i jo mateix. Aquest llibre, el novè de la biblioteca i que té un pròleg de Vicenç Altaió, es va presentar a l’Ateneu d’Avià amb l’assistència d’una bona representació dels poetes antologats. Anteriorment, recordem, ja havien aparegut dues antologies: Hora d’argent (la dels poetes nascuts abans del 1900) i Rumbs blaus (la dels nascuts entre els anys 1901 i 1939). Per culminar aquest important projecte, ja sols resta la publicació del darrer volum dels 10 títols projectats, el dedicat a la Història literària del Berguedà.

Continuant pel que fa a l’edició d’obres poètiques, a L’Albí hem incorporat dos nous títols a la col·lecció. Es tracta, concretament, de la Carta al Rector de Vallfogona, de Climent Forner, un conjunt de 44 dècimes que el poeta va escriure quan va fer 44 anys, la mateixa edat que tenia Francesc Vicent Garcia quan va morir. Ara, en l’escaiença de la commemoració dels 400 anys de la mort del Rector de Vallfogona, ha estat sense dubte un bon moment per recuperar-la. L’altre títol editat recentment és Aloses invisibles. Amb aquesta obra, que es presentarà pròximament i signat per mi mateix, estableixo un diàleg amb els poetes de la Primera Guerra Mundial.

En l’apartat de narrativa, faig esment d'una altra obra d’autor berguedà. Es tracta de la primera novel·la de Berenguer Casas (Berga, 1980), A tres quarts de quinze, escrita després del seu pas per l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, on Casas va cursar els estudis de narrativa i novel·la. El llibre incorpora un epíleg de Jaume C. Pons Alorda, que en destaca la força narrativa i l’originalitat. A banda d’aquests quatre títols, però, cal dir que a L’Albí hem publicat també altres obres destacables, en el camp de la narrativa, d’autors no berguedans com són Ramon Breu (Oblidades ombres), E. Viladoms (La casa del Pla), Josep Maria Solà (Capbussada) i Anna Vilajosana (Escric el teu nom).

A més de totes aquestes novetats recents, des de L’Albí us proposem altres títols per a aquesta Diada de Sant Jordi: un total de 16, si incloem els editats durant el segon semestre del 2023 i diverses reedicions, com la d'Un llençol blanc, de Xavier Gonzàlez-Costa, presentat l’any passat i que ara ha arribat la segona edició, i les de Dits de vent, de Piti Capella, i Les quatre de Barcelona, de Montse Coll i Piera, que ja han arribat tots dos a la tercera edició. I, ara que ja tenim pràcticament a punt les novetats que apareixeran durant els mesos de maig i juny, preveiem arribar aquest any a una vintena de títols. Una de les següents obres que sortiran a la llum serà el nou assaig filosòfic de Joaquim Sala i Pujolràs, que porta per títol El planeta dels prodigis. Així, a les portes gairebé del seu quarantè aniversari, podem dir que aquest ha estat un any molt prolífic per a Edicions de L’Albí. Que tinguem un bon Sant Jordi!