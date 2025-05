Barcelona estudiarà situar una estàtua a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a Montjuïc

L'Ajuntament de Barcelona estudiarà col·locar una estàtua per homenatjar la soprano Montserrat Caballé i el cantant Freddie Mercury a la Font Màgica de Montjuïc, com a record de l'himne que els dos artistes van crear per als Jocs Olímpics del 1992 a la capital catalana. La proposta l'ha presentat el Partit Popular en forma de prec aquest dimarts a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. L'Ajuntament ha acceptat el prec, per bé que el conseller municipal i vicepresident de l'Institut de Cultura de Barcelona, Xavier Marcé, no ha garantit que pugui ser viable. A més ha recordat que Barcelona ja té previst dedicar un mirador de les Glòries a Mercury i Caballé.