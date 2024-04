Vols desitjar un bon Sant Jordi als teus contactes? Et donem algunes idees

Tot i que sembla que no són habituals entre la majoria de contactes, les imatges de felicitacions i salutacions circulen tots els dies per una infinitat de xats de WhatsApp (i altres aplicacions de missatgeria). També avui, dia de Sant Jordi.

Perquè no hagis de perdre el temps buscant-les i puguis sorprendre els teus contactes, et deixem una selecció de fotos amb els llibres i roses com a protagonistes per desitjar una bona diada als teus propers amb només un clic.

Il·lustracions i fotos per felicitar Sant Jordi

N'hi ha per a tots els gustos, per triar i remenar. Amb animals de companyia, mems, dibuixos... No te les acabaràs.

"Keep calm and..."

I, per acabar, la clàssica "Keep calm and carry on", però transformada a l'estil més català.