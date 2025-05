El Pony Pisador denuncia que el grup Old Time Sailors els copia cançons sense permís

La banda barcelonina de folk El Pony Pisador ha denunciat a través de les xarxes socials que el grup Old Time Sailors els ha plagiat la cançó Matricular una galera, i no només això, també la manera com actuen o fins i tot els "jocs" que fan amb el públic, que són "sospitosament semblants". Als missatges difosos a plataformes com Instagram o YouTube, els membres del Pony Pisador expliquen que fa unes setmanes els van fer arribar una cançó del grup titulada Dolores que sona "nota per nota" igual que la seva, només amb una variació "lleugera" del tempo i amb uns quants instruments afegits. Alhora denuncien que els presumptes autors del plagi no acrediten en cap moment que la cançó estigui basada en el material del conjunt barceloní.

També lamenten que el grup utilitza imatges d'un seu videoclip sobre la mateixa cançó per promocionar concerts, i que la toquen en directe. Al vídeo de YouTube comparen, a més, actuacions de les dues bandes, cronològicament anteriors els de la barcelonina, tot subratllant les similituds entre uns i altres.