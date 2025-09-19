La Setmana del Llibre en Català 2025 obre les portes: «Venim per fomentar la llengua i la cultura catalana»

Un batibull de gent passeja despreocupada entre parades farcides de llibres. Són quarts de set de la tarda i fa poc més de dues hores que s’ha encetat la 43a edició de la Setmana del Llibre en Català. Al bell mig del Passeig de Lluís Companys de Barcelona, als peus de l’Arc de Triomf, 312 expositors s’organitzen en 94 casetes al llarg del Passeig. Els venedors, alguns distrets, altres atenent la clientela o fent petar la xerrada, es mostren expectants i confiats a, com a mínim, igualar les bones xifres que van assolir l’edició passada, que va aplegar uns 100.000 visitants i va assolir un augment de vendes de gairebé un 20%.
La Setmana del Llibre en Català, que se celebra per segon any consecutiu a l’Arc de Triomf, s’allarga des d’aquest dijous 19 fins al diumenge 28 de setembre, coincidint amb les Festes de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona. La fira, que obrirà cada dia a partir de dissabte de les 10 del matí fins a les 20:30 del vespre, s’ha consolidat com l’espai idoni perquè les editorials, llibreries i institucions participants puguin exaltar la cultura i la literatura catalana així com generar espais per la normalització lingüística del català.
"Llibres de quilòmetre zero"
“Nosaltres tenim llibres de quilòmetre zero!”. En Jaume Sastre i en Josep Aris, de l’editorial Efadós, fa més de vint anys que venen a la Setmana del Llibre en Català i llueixen a la parada els llibres de la col·lecció Catalunya desapareguda. “La idea d’aquests volums és apropar la història dels pobles i barris del territori als seus veïns a través de la fotografia històrica de finals del s. XIX i el s. XX”, explica en Josep. En Jaume, comercial de la parada, celebra cofoi “haver pogut tornar a Arc de Triomf”, ja que, diu, que “estar aquí fa pujar molt les vendes en comparació amb quan érem al Moll de la Fusta”. “Turistes? No en venen masses”, explica en Josep, “tots els nostres llibres són en català i interpel·len al públic local que vol conèixer la història de casa seva”.
La Setmana del Llibre en Català compta també amb una oferta de més de 300 activitats per promocionar l’ús i la parla del català, enfocades als més menuts, els joves i als adults. Els petits són, de fet, una peça clau en l’engranatge de l’oferta de la fira. Divendres a la tarda, moltes famílies volten entre les parades, uns quants infants corren amunt i avall deixant un rastre de rialles i d’altres, asseguts, s'immergeixen en mons de fantasia de la mà dels contacontes.
Consorci per a la Normalització Lingüística
Aquesta edició compta, per primera vegada, amb una parada del Consorci per a la Normalització Lingüística que proposa un reguitzell d’activitats i tallers per a tots els públics. L’Estefania Ruiz, expositora de la parada del CPNL, explica que la seva feina és: “posar els seus recursos a disposició de les empreses i la ciutadania per normalitzar l’ús de la llengua”.
Durant la fira, comenta Ruiz que oferiran tallers per configurar el mòbil en català, xerrades per normalitzar l’argot juvenil, incentivar el grau de filologia catalana o la gravació d’un pòdcast en directe. Per als més menuts, la parada del Consorci per a la Normalització Lingüística també realitzarà tallers de doblatge o l’activitat “cap infant sense conte”.
Focus en la programació familiar
Enguany, l’organització de la fira ha decidit posar el focus en la programació familiar, organitzant gairebé una setantena d’activitats cap a les criatures, i incorporant espais com La petita lectura, on podran llegir contes i llibres per a infants, o el Taller IBBYcat, que presenta noves dinàmiques interactives vinculades a la lectura.
“Venim aquí per fomentar l’ús de la llengua i la cultura catalana i exaltar les seves variants dialectals”, diu en Giuseppe Savino, de la parada de l’Associació d’editorials del País Valencià. “Si un filòleg ve de fora, sense cap context polític, i agafa la gramàtica del català i el valencià, dirà que són el mateix idioma”, sentència Savino amb un mig somriure.
“Aquí pots trobar llibres de diferents editorials del País Valencià”, explica, “novel·la, assaig, llibres per als infants i publicacions de les universitats que tenim a València”. “El català és una llengua molt rica”, afegeix, “i cal defensar-lo i protegir els seus dialectes”.
El tret d’inici de la Setmana del Llibre en Català celebra als quatre vents la literatura i la cultura catalana. Infants, joves, adults, famílies o bohemis solitaris, tots hi són benvinguts. La Setmana del Llibre en Català rep amb els braços oberts a tots aquells que defensin el dret de pensar, parlar, escriure i, en definitiva, viure, en català.