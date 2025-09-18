La Setmana del Llibre en Català 2025: horaris, programació i expositors

Arriba una de les setmanes preferides per als amants de la lectura i la llengua. En un context marcat per la demanda col·lectiva d'impulsar iniciatives que defensin i promocionin el català, arriba la 43a edició de la Setmana del Llibre en Català. Des d'aquest divendres 19 de setembre i el pròxim diumenge dia 28, el passeig de Lluís Companys de Barcelona es veurà immers en el món literari amb un total de 312 expositors i més de 300 activitats programades. Editorials, llibreries i institucions s'uneixen per gaudir de deu dies de cultura en català. L'any passat, el certamen va aplegar uns 100.000 visitants i va tenir un augment de vendes de gairebé el 20% respecte a l'any anterior.
Una de les novetats d'enguany és que l'espai de la Setmana s'amplia, arribant als 8.900 metres quadrats, i que tindrà un tercer escenari. Seran 94 les casetes que es podran visitar -vuit més que l'any passat- i aglutinaran un total de 312 expositors entre tots els col·lectius que formen part del món de la lectura. A més, hi haurà més espais complementaris. A banda dels espais ja habituals, s'hi sumen el nou espai de lectura "Caixa de Guissona", "La Carpa de la Llengua" del Departament de Política Lingüística i el Consorci de Normalització Lingüística, i "L'Espai de converses", on tindran lloc diàlegs entre autors.
La nova edició pretén posar el focus en la programació familiar. Per això, 66 de les activitats estaran enfocades al públic amb criatures. En aquest sentit, l'àrea infantil de la Setmana incorpora "La petita lectura", un espai on es podran llegir un centenar de contes i llibres per a infants, i el "Taller IBBYcat", on s'exposaran noves dinàmiques interactives vinculades a la lectura.
Ubicació i horaris
L'espai on s'ubica la Setmana del Llibre en Català és el passeig de Lluís Companys de Barcelona, tot just davant l'estació d'Arc de Triomf. Pel que fa als horaris, excepte el primer dia que les parades estaran obertes només a la tarda, és a dir, de 16.30 h a 20.30 h, des d'aquest dissabte fins a l'últim dia l'horari d'obertura serà de 10 del matí fins a les 20.30 h del vespre.
Actes destacats
Durant aquests dies s'oferiran més de 300 activitats entre les quals hi ha diàlegs i converses entre autors, rutes literàries, signatures de llibres i taules rodones.
- L'acte inaugural serà aquest dissabte 20 a les 13 h i disposarà de la glossa del premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025, el filòsof Pere Lluís Font. L'acte estarà conduït per la periodista Sara Loscos, i hi participaran la poeta Raquel Santanera i el músic Jaume Coll.
- "Grops de paraules. Entonant Llompart i Vicens", organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i conduït pel poeta Josep Pedrals. La Ludwig Band i Glosa Càustica faran intervencions improvisades inspirades en fragments de textos de Josep Maria Llompart i Antònia Vicens.
- Hi haurà diversos diàlegs i converses entre autors: Jordi Cornudella, Perejaume i Raül Garrigasait conversaran sobre art i profecia; Mar Garcia Puig i Enric Pardo sobre maternitats i paternitats; Sergi Pàmies i Toni Sala sobre memòria i ficció; Josep Lluís Badal i Míriam Cano sobre el fet d'escriure; Marta Soldado i Marina Monsonís sobre zones d’exclusió; Maria Barbal i Marta Orriols sobre la creativitat; i Emma Vilarasau, Montse Barderi i Agnés Marquès sobre la maduresa femenina, entre altres. D'altra banda, Anna Guitart conversarà amb Sílvia Soler i Toni Cruanyes; Xavier Pla i Manel Vidal parlaran dels cent anys de distància de dos debuts amb molts punts en comú: el "Coses Vistes" de Josep Pla i "La passada a l'espai" de Manel Vidal; el director de cinema Dani de la Orden presentarà la novel·la de Casa en Flames d'Albert Monreal; i el premi Difusió, David Guzman, parlarà del Mediterrani amb Bernat Reher, que ha editat el 'Breviari Mediterrani' de Predrag Matvejević.
- També es faran taules rodones de debat sobre aspectes com l'edició de l'assaig en català, la literatura i la intel·ligència artificial, el feminisme, escriure narrativa breu, la traducció, o com incorporar nous lectors en català.
- Rutes literàries: d'altra banda, s'oferiran 30 passejades literàries a partir de llibres publicats de la mà dels seus autors que permetran descobrir els escenaris de cadascuna de les obres. De les 30 rutes, 22 seran a Barcelona ciutat i 8 en altres indrets de tot Catalunya.
També pots consultar tota la programació per dies aquí.
Els expositors
Entre els 312 expositors que podràs trobar a la Setmana del Llibre en Català, hi ha gairebé 200 segells editorials i 21 llibreries. D'altra banda, també hi haurà diverses entitats, universitats, institucions i distribuïdors d'arreu dels Països Catalans. Pots consultar tots els expositors i on es troben aquí.