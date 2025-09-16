Noves dates per treure's un títol de català. El Departament de Política Lingüística ha fet públic el calendari de les proves que permetran obtenir els certificats de llengua catalana de cara al 2026. La informació s'anuncia amb antelació per facilitar la preparació de les persones interessades i d'igual manera per permetre la tasca amb marge dels organitzadors dels cursos de tots els nivells.
Tots els tràmits relacionats amb les proves es podran fer mitjançant el web del Departament de Política Lingüística. El període d'inscripció als exàmens es farà del 20 al 28 de gener, mentre que el termini de pagament dels inscrits es produirà del 20 al 29 de gener. Així queda el calendari de les proves:
Dates dels exàmens per a títols de català 2026
- Certificat de nivell inicial (A1): dues convocatòries a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa el 21 de març i durant el quart trimestre (sense data concreta).
- Certificat de nivell bàsic (A2): 30 de maig a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
- Certificat de nivell elemental (B1): 16 de maig a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
- Certificat de nivell intermedi (B2): 25 d'abril a Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.
- Certificat de nivell de suficiència (C1): 9 de maig a Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic, Vilafranca del Penedès i Perpinyà.
- Certificat de nivell superior (C2): 11 d'abril a Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.
Més cursos de català
Cal recordar que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha obert un nou període d’inscripcions per a 1700 cursos de català, des del nivell inicial fins al superior C2. Per primera vegada, l’oferta arriba al voltant de les 40.000 places, fet que representa un augment proper al 15 % respecte al setembre de 2024.
Entre els nivells més oferts, destaca l’oferta de cursos inicials i bàsics, que representen més d’un 60 % de l’oferta i que permeten atendre a la població que no té o té pocs coneixements de català. Els cursos de català s’ofereixen en forma presencial i en línia. Per tal de facilitar el procés d’aprenentatge, en el cas dels cursos de nivell inicial i bàsic es prioritza l’oferta presencial, mentre que el nivell superior C2 s’ofereix només en línia.
Enguany, les dates d’inscripció s’amplien i són del 15 al 19 de setembre i també el 22. Aquest augment permetrà que el procés tingui un funcionament més fluid, ja que els dies es distribueixen en funció del nivell que es vulgui cursar i de si es té dret a inscriure’s en torn preferent, per qui ha fet un curs al CPNL els últims 12 mesos, o bé en torn general, obert a tothom.
Qui necessiti acreditar el nivell de català, havia de fer la sol·licitud de l’1 al 4 de setembre. Es tracta d’un pas necessari per a qualsevol persona que no hagi fet un curs al CPNL. Per fer-lo, es pot aportar un certificat oficial o bé sol·licitar una prova de nivell. Més enllà del 4 de setembre, el tràmit es pot fer igualment, encara que el CPNL no podrà garantir obtenir el resultat abans del període d’inscripcions.