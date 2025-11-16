Lágrimas de Sangre s'acomiada dels escenaris després de dues dècades de carrera

El grup Lágrimas de Sangre s’ha acomiadat aquest dissabte dels escenaris en un últim concert al Sant Jordi Club de Barcelona. La banda del Maresme ha posat punt final a dues dècades de carrera musical amb dues actuacions -la primera, divendres- que els han permès dir adeu als seus seguidors. Després d’anys d’omplir sales de tot l’Estat i convertir-se en la banda sonora de diverses generacions, la formació explicava en una entrevista a l’ACN que sentia que necessitava parar i fer altres coses aprofitant que el projecte estava “ben amunt” per tancar-lo com es mereix.
Coincidint amb la gira de comiat -que abans de la capital catalana va passar per Madrid i Bilbao-, la banda va publicar l’any passat un darrer EP sota el nom d’Invencibles (Guspira Records), que posa la mirada al retrovisor i combina els punts cardinals que han guiat la banda: el festiu, el combatiu i el reivindicatiu. Així, des del mateix títol, el disc rememora l'esperit que els va impulsar des d'adolescents a crear un grup.
La banda, formada per Neidos, Still ill, Microbio i Acid Lemon, ha estat un referent dins de l'escena alternativa no solament a Catalunya, sinó a tota la península. El projecte va començar com un simple grup d'amics que feien música reivindicativa que alternaven amb cançons més despreocupades. Amb els anys Voy a celebrarlo, Cuando sale el sol, La gente o Buen viaje s’han convertit en la banda sonora de milers de persones de diferents generacions i que a avui dia acumulen milions de reproduccions.
En la mateixa entrevista a l’ACN, el grup recordava els primers deu anys amb la il·lusió pròpia dels inicis, una fase molt centrada també en l'autogestió. Amb la professionalització del projecte, no van deixar mai l'embrió de què van ser i evitant caure en cap "gran segell". "Hem crescut amb la discogràfica de la mà, junts. El llegat que deixem és aquest, que es pot arribar a dalt des de l'autogestió, sense passar per l'aro", constataven.