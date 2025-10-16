L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) s’ha adherit al Pacte Nacional per la Llengua en un acte de signatura aquest dimecres amb la presència del president de l'entitat, Francesc J. Fàbregas i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. "La força de la premsa comarcal i local rau a aconseguir que el ciutadà conegui i s’interessi per la seva comunitat en català", ha dit Fàbregas, que ha reivindicat el paper de l'entitat en promoure "de manera natural" l’aprenentatge de la llengua. Per la seva banda, el conseller Francesc Xavier Vila ha subratllat que la premsa comarcal és un "mitjà privilegiat" perquè el català pugui arribar a totes les llars del país i una eina de cohesió social i lingüística "de primer ordre". L’ACPC és una entitat que agrupa la pràctica totalitat d’empreses i entitats editores de premsa comarcal i local d’informació general a Catalunya escrites en català amb la presència de Nació.\r\n