Quins llibres recomanen els candidats del 12-M per Sant Jordi?

Quin llibre recomana Pere Aragonès per Sant Jordi? I Salvador Illa? I Carles Puigdemont? Aquesta és la pregunta que ha fet l'Agència Catalana de Notícies (ACN) als candidats de les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig en un recull en què també ha comptat amb les opinions de diferents membres del Govern i de polítics catalans, de l'Estat i europeus.

Pel que fa als candidats als comicis catalans, Pere Aragonès (ERC) fa dues recomanacions: Europa. Una història personal (Arcadia), de Timothy Garton Ash, i Mai és una paraula molt lletja (Ara Llibres), de Maria Climent; Salvador Illa (PSC) aposta per Un cor furtiu. Vida de Josep Pla (Destino), de Xavier Pla; Carles Puigdemont (Junts) per Els nostres objectes de cada dia (Proa), de Josep Mª Espinàs; Laia Estrada (CUP) per Lo mig del món (Club Editor) de Roser Vernet; Jéssica Albiach (comuns) per Guillem (Amsterdam), de Núria Cadenes; Carlos Carrizosa (Ciutadans) per Carne Gobernada (Editorial Ariel), de Fernando Savater; i finalment Alejandro Fernández (PP) per El Mag (Amsterdam), de Colm Tóibín.

Recomanacions del Parlament i del Govern

Anna Erra , presidenta del Parlament: Vençuda però no submisa: la Catalunya del segle XVIII (Edicions 62), de Joaquim Albareda Salvadó.

Laura Vilagrà, vicepresidenta del Govern: La Catalunya Emergida (Cossetània Edicions), del periodista d'El Punt Avui Òscar Palau.

Natàlia Garriga, consellera de Cultura: Vicent Andrés Estellés. La veu d'un poble (Sembra Llibres), de Pau Alabajos.

Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hisenda: A les dues seran les tres (Quaderns Crema), de Sergi Pàmies.

Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball: D13. Crònica judicial (Anagrama), d'Emmanuel Carrère

Ester Capella, consellera de Territori: Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama), d'Irene Solà.

Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes: Ocàs i fascinació (Club Editor), d'Eva Baltasar.

Gemma Ubasart, consellera de Justícia: El monstre de Santa Helena (La Campana), d'Albert Sánchez Piñol.

Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, i Carles Campuzano, conseller de Drets Socials: Un cor furtiu. Vida de Josep Pla (Destino), de Xavier Pla.

David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Crits de guerra (Columna), de Raimon Portell.

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior: El mago del Kremlin (Seix Barral), de Giuliano da Empoli.

Anna Simó, consellera d'Educació: Idiota! (Pagès Editors), de Raül Romeva.

Manel Balcells, conseller de Salut: Benvolguda (Columna), d'Empar Moliner.

, conseller de Salut: Benvolguda (Columna), d’Empar Moliner. Meritxell Serret, consellera d’Acció Exterior: La Malnada (Edicions del Periscopi), de Beatrice Salvioni.

Recomanacions del govern espanyol i l'Eurocambra

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, proposa Un verdor terrible (Anagrama), de Benjamin Labatut; Francina Armengol, presidenta del Congrés, Una ombra blanca (Edicions 62), de Carme Riera, i Fortuna (Edicions del Periscopi), d’Hernán Díaz; Ernest Urtasun, ministre de Cultura, el Premi Néstor Lujan de Novel·la Històrica de fa cinc anys, El cònsol de Barcelona (La butxaca), d’Andreu Claret Serra i Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme, Testigo de un tiempo incierto: de la caída del muro a la invasión de Ucrania (Espasa), de Javier Solana. Per últim, Roberta Metsola, presidenta de l’Eurocambra, cita el llibre A Death in Malta, An assassination and a family's quest for justice, de Paul Caruana Galizia.