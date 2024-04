Marta Mallarach, d'Olot: «Hem de ser crítics amb la informació»

¡La pedagogia és part de la seva essència. La Marta Mallarach ha estat professora tota la seva vida, ha acompanyat a centenars d'adolescents durant els anys més importants del seu creixement personal i ara, que ja està jubilada, ensenya als universitaris amb una mirada persistent, tenaç i entusiasta. "Per mi, feina i passió sempre han anat agafats de la mà. En cada lloc que he treballat hi he deixat una bona part de mi", afirma Mallarach amb els ulls plens de records.

La professora olotina ens explica la importància que té estar informat, però sobretot, ser crític amb els mitjans que llegim. "Jo consumeixo informació que va més enllà de la superficialitat, que dona dades fidedignes i contrasta allò que s'explica", afirma Mallarach, qui assegura que els mitjans locals són fonamentals per controlar els governs i tenir espais de democràcia que protegeixin i assegurin les llibertats i els drets dels ciutadans. "La premsa local visibilitza i dona veu a col·lectius que a vegades ens passen inadvertits i que també tenen coses a dir", conclou Mallarach.

