Illa fa equilibris i deixa en mans del MNAC complir la sentència de Sixena sense malmetre les obres

OSAKA (JAPÓ) | Preservar les obres de Sixena i obeir la sentència del Tribunal Suprem. Aquest és el difícil equilibri que intentarà fer el Govern amb les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) després de la resolució judicial que obliga a enviar-les a l'Aragó. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha explicat aquest dijous al matí, hora japonesa, des de Kobe, en una visita al supercomputador Fugaku, al Riken Center for Computational Center. "No obstruirem l'execució de la sentència, però hem de garantir que no es malmeten les obres", ha indicat Illa. Els encarregats de resoldre l'equació seran els tècnics del MNAC, que és "qui marca els ritmes". "Haurem d'entrar en un debat tècnic i la veu l'hauran de tenir els experts", ha afirmat.

El president mantindrà contactes amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el president del MNAC, Joan Oliveras, aquest matí, hora catalana. La tebior del president contrasta amb la contundència de la consellera Hernández, que aquesta matinada -hora japonesa- ha dit que és impossible traslladar les obres sense causar desperfectes, en la línia del que han dit els tècnics del museu. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha celebrat la decisió i ha avisat: "Esperem que Catalunya no busqui nous subterfugis". Illa no ha volgut valorar les declaracions, però ha dit que "se les imagina", i tampoc confirmar si van parlar del cas divendres passat, en una reunió privada que van mantenir els dos dirigents a l'Aragó.

Illa no ha entrat en polèmiques amb el govern aragonès, que té un interès especial a reclamar les obres de Sixena que es troben a Catalunya, però no pas les que es troben en altres punts de l'Estat. De fet, l'any 2017, la Guàrdia Civil ja en va agafar algunes del Museu de Lleida, complint també una resolució judicial. "Vull mirar endavant, m'interessa que des d'un punt de vista tècnic es garanteixi que les pintures no es malmetin", ha afirmat.

Això vol dir que, si els tècnics conclouen que l'execució de la sentència provoca desperfectes als murals, es contemplaria l'opció de desobeir? "El marc de la sentència és el que és i l'hem de respectar", ha indicat. Però això s'ha de fer garantint que les obres no es fan malbé. Hi ha tècnics que diuen que el trasllat tindria efectes perjudicials pels murals, però, segons Illa, també n'hi ha que diuen el contrari. "Volem que es preservin les pintures", ha insistit. L'equilibri és, si més no, complex.

El Suprem va confirmar dimecres la sentència que condemna el MNAC a retornar a Vilanova de Sixena (Osca) les pintures murals de la sala capitular del monestir. Els jutges consideren que el MNAC mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit. Els tècnics han dit que arrencar els murals i traslladar-los al monestir originari podria malmetre'ls greument. L'alt tribunal ha donat un termini de vint dies per tornar-les. El Govern vol garantir-ne la integritat i bona conservació. Però alhora no vol desobeir el Suprem. La patata calenta és en mans dels tècnics del MNAC per trobar la quadratura del cercle.