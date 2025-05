El «Setmanari de l'Alt Empordà», «La Veu de l'Anoia» i Mònica Terribas, premis de la Premsa Comarcal

Les publicacions Setmanari de l'Alt Empordà, Revista Cambrils i Som Rurals han estat guardonades aquest divendres amb el premi de la Premsa Comarcal a les Millors Portades de l'Any. Els premiats han rebut la distinció en el marc de la segona edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, que organitza l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i que s'ha celebrat a l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona.

Així, en la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, el premi ha estat per al Setmanari de l'Alt Empordà, que a la portada del 3 de setembre del 2024 mostrava una imatge del concert multitudinari dels Figa Flawas al Festival Acústica de Figueres.

En la categoria de mensuals, el guardó ha estat per a la Revista Cambrils, que en el número de juliol de l'any passat situava a la portada una fotografia del Cagafocs del municipi del Baix Camp. En la categoria de bimestrals, trimestrals i semestrals el guanyador ha estat Som Rurals per l'edició de la tardor del 2024, que il·lustrava una anàlisi del sector porcí amb una foto d'un garrí mamant.

A banda del Premi a la Millor publicació Digital, que ha recaigut en la publicació La Veu de l'Anoia, també s'han lliurat els guardons de la quarta edició dels Premi a la Millor Fotografia Periodística. En la categoria de diaris, trisetmanals, bisetmanals, setmanals i quinzenals, el guardó ha estat per a El 9 Nou i una fotografia de Marc Sanye d'unes monges ajudant als afectats per la dana del País Valencià.

En la categoria de mensuals, el guardó ha recaigut en la Revista de Banyoles i una imatge de Jordi Rull on apareix un aficionat al modelisme naval acabant la construcció d'una maqueta. En la categoria de bimestrals, trimestrals i semestrals, el premi ha estat, ex aequo, per a Horitzons, amb una fotografia de Santi Iglesias en què es veu el rodatge d'una producció audiovisual a la ciutat de Lleida, i per a L'Esclat, amb una imatge de Marta Sol on apareixen dos ametllers solitaris enmig d'un camp de la Plana d'Urgell.

Pel que fa a la millor fotografia periodística digital ha estat per cassadigital.cat amb una fotografia feta per Joan Carles Codolà d'Arturo Gaya, un dels membres del grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, i el músic i divulgador del folklore Artur Blasco, en el marc del festival Càntut.

Un dels punts àlgids de la vetllada de l'ACPC ha estat l'entrega del quart Premi d'Honor Premsa Comarcal a la periodista Mònica Terribas, que no ha pogut assistir a l'acte i ha agraït el guardó amb un vídeo en què ha destacat el paper "clau" de la premsa comarcal. "En aquesta onada terrible d'individualització en què vivim, des de la premsa comarcal, arran de terra, que és la distància perfecta, podeu entendre bé les vostres comunitats i entendre el sentit del nosaltres, de col·lectivitat, que estem perdent", ha sentenciat.