Oriol Junqueras reclama l'aplicació íntegra de l'amnistia davant la «rebel·lió judicial»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat que la llei d'amnistia, que fa un any que es va aprovar, s'apliqui íntegrament. "Aquesta rebel·lió judicial és inaudita en qualsevol democràcia europea homologable, i una injustícia vergonyant que tard o d'hora caurà", ha dit en una roda de premsa. En aquest sentit, Junqueras, que compleix una pena d'inhabilitació, ha acusat els jutges de "fer política" i ha demanat que s'apliqui la llei de manera immediata, "sense més dilacions i excuses".

Junqueras ha criticat que el poder judicial "fa molts anys que va decidir actuar com a cambra legislativa i també com a poder executiu" i l'ha acusat de canviar el sentit i l'esperit de les lleis segons la seva interpretació. "Què esperem? Esperem justícia, que unes sentències que són manifestament injustes siguin revocades", ha reblat. Així, el president republicà ha lamentat que malgrat la desaparició del delicte de sedició la pena d'inhabilitació es mantingui.

Quant a la voluntat del jutge Pablo Llarena de mantenir l'ordre de detenció a Carles Puigdemont independentment que el Tribunal Constitucional (TC) pugui avalar l'amnistia a finals de juny, Junqueras ha assegurat que és una "demostració més de com hi ha una part del sistema judicial que continua saltant-se les lleis i la voluntat del legislador".

A favor de "tots els camins" per restaurar la justícia

Preguntat per si veu viable un indult per la pena d'inhabilitació, Junqueras s'ha mostrat a favor "de tots els camins que contribueixin a restaurar una justícia que mai no hauria d'haver estat violentada". "La nostra feina és reclamar i exigir el compliment de les lleis".

Junqueras s'ha mostrat escèptic quant al compliment de la llei: "Hem de ser escèptics perquè hem après que molt sovint assalten les lleis i sobretot assalten el sentit més bàsic de la justícia". Amb tot, ha afirmat que la llei "serà aplicada en plenitud". "Ens en sortirem", ha dit.

"Malgrat els esforços de la dreta política i judicial, més aviat que tard l'amnistia serà una realitat, com la majoria dels avenços que hem aconseguit com a poble davant la permanent resistència d'unes estructures d'estat que se senten impunes", ha conclòs.

El PP, "cap exemple de moralitat"

D'altra banda, sobre la manifestació convocada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra el PSOE el pròxim 8 de juny, Junqueras ha dit que els populars no tindran el suport d'ERC "ni en aquesta qüestió ni en cap altra semblant". "El PP no és cap exemple de moralitat ni ètica i, per tant, no està en condicions de donar cap lliçó", ha afegit.