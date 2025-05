Llarena mantindrà l'ordre de detenció a Puigdemont tot i l'aval del Tribunal Constitucional a l'amnistia

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena mantindrà l'ordre de detenció de Carles Puigdemont tot i que el Tribunal Constitucional avali la llei d'amnistia a finals de juny i tombi el recurs d'inconstitucionalitat del PP, segons han avançat diversos mitjans aquest divendres. El magistrat considera que el fet que el TC confirmi que l'amnistia té encaix a la Constitució i no menysté el principi d'igualtat davant la llei no afecta la situació de l'expresident de la Generalitat durant l'1-O i líder de Junts.

El qüestionament del PP, del Tribunal Suprem i d’altres tribunals a l’amnistia pel procés deixa en l'aire la seva aplicació total un any després de l’aprovació de la llei al Congrés dels Diputats. Si bé l’amnistia ja ha beneficiat almenys 328 persones segons Alerta Solidària, els principals líders independentistes que van promoure el referèndum de l’1-O segueixen a l’espera dels recursos judicials al Tribunal Constitucional i al Tribunal de Justícia de la UE.

El president del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, va descartar fa uns dies que el TC hagués d'emetre la sentència després de la resolució de les qüestions prejudicials presentades per diversos tribunals al TJUE, com li demanaven el PP i alguns magistrats conservadors.

Per això, a principis de juny la magistrada ponent de la sentència, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, passarà l'esborrany de sentència als seus col·legues, i es preveu que votin el text definitiu al voltant de Sant Joan. S'espera que la majoria progressista del tribunal avalarà la constitucionalitat de la llei, per 6 vots a 4, però es desconeixen els termes exactes.

El 60% dels sol·licitants de l'amnistia ja no té causa oberta

La Sindicatura per l'Amnistia d'Òmnium ha publicat aquest divendres un informe per valorar el primer any de l'aprovació de la llei. L'òrgan de l'entitat assegura que el 60% dels sol·licitants de l'amnistia ja no tenen cap causa oberta. En la tercera actualització que fa de l'aplicació de la llei, Òmnium afirma que hi ha 1.610 persones represaliades i amnistiables i que, d'aquestes, 726 tenen causes penals (691) i del Tribunal de Comptes (35) susceptibles d'acollir-s'hi.

De les 726, Òmnium diu que 236 ja s'han tancat (amb 178 amnisties, 49 arxius i 9 absolucions), i que s'han denegat 35 casos. Així mateix, l'entitat denuncia "boicot judicial", tot i que destaca que la xifra de ciutadans beneficiats de l'amnistia ja supera la dels policies.