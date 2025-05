Òmnium xifra en un 60% els sol·licitants de l'amnistia que ja no tenen cap causa oberta

La Sindicatura per l'Amnistia d'Òmnium ha publicat aquest divendres un informe per valorar el primer any de l'aprovació de la llei d'amnistia. L'òrgan de l'entitat assegura que el 60% dels sol·licitants de l'amnistia ja no tenen cap causa oberta. Òmnium afirma que hi ha 1.610 persones represaliades i amnistiables i que, d'aquestes, 726 tenen causes penals (691) i del Tribunal de Comptes (35) susceptibles d'acollir-s'hi. De les 726, 236 ja s'han tancat (amb 178 amnisties, 49 arxius i 9 absolucions), i que s'han denegat 35 casos.

"Tot i els obstacles i les traves de la cúpula judicial espanyola, les dades que hem recopilat en els darrers mesos assenyalen per primera vegada un lleu, molt lleu, canvi de tendència", ha dit el president d'Òmnium, Xavier Antich, en declaracions a periodistes. Tot i això, Antich ha assenyalat una "interpretació arbitrària i contrària a l'esperit de la llei d'alguns jutges".

Segons l'informe de la Sindicatura d'Òmnium, encara hi ha 48 casos en suspensió per qüestions d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (TC) o per prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). A més, hi ha 75 casos sense constància de resposta judicial, i 332 més on no consta que s’hagin tramitat.

170 agents amnistiats

Per altra banda, Òmnium xifra en 170 els agents de cossos i forces de seguretat beneficiats per l’amnistia. També hi ha 884 persones amb sancions administratives (21 beneficiades per l’amnistia, 19 denegades i 2 pendents de resposta).

De les 236 causes tancades a la jurisdicció penal, 178 corresponen a amnisties pròpiament dites, mentre que alhora hi ha hagut 49 arxius i 9 absolucions a casos que també eren amnistiables i on majoritàriament les persones represaliades ja l’havien sol·licitada.

La xifra mostra un augment considerable respecte de les 72 resolucions documentades l’octubre passat, i també respecte a la xifra assolida al gener, que va ser de 149 (116 amnisties, més 33 persones que van ser absoltes directament o van tenir el seu cas arxivat, com va ser el cas de Tsunami Democràtic, de Vólkhov o la trama russa).

"Que l'amnistia s'apliqui a tothom"

Antich ha exigit que s'acabin les "excuses i argúcies" polítiques i legals que intenten frenar el que és "inevitable": que l'amnistia s'apliqui a tothom. Així, ha reiterat que, amb la sentència del TC "a tocar", Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín han de poder tornar a casa i la resta de causes obertes contra manifestants, representants públics i represaliats amnistiables s'han de poder tancar.

Preguntat per les causes en les quals no consta que s'hagi demanat l'amnistia, Antich ha apuntat a les "inversions econòmiques" necessàries i ha assegurat que "és molt més fàcil que s'hi acullin" persones que formen part d'organitzacions que persones sense cobertura organitzativa com estudiants i treballadors que van participar en les manifestacions.

Òmnium mantindrà la Sindicatura per fiscalitzar l'aplicació de la llei i denunciar "els obstacles" perquè s'hi apliqui. Antich també ha subratllat que un dels objectius de l'entitat és que "la violència policial, que és una de les principals beneficiàries de l'amnistia, no quedi impune".

"No ens podem estar d'aprofitar per denunciar el que considerem que és una anomalia democràtica: que l'estat espanyol és l'únic estat de la UE en el qual els tribunals són el principal obstacle perquè la llei s'apliqui", ha conclòs.