Com afrontar un examen de Selectivitat 2025?

Falta poc per l'època d'exàmens finals a molts graus universitaris i, sobretot, per la selectivitat, el gran examen dels joves de Catalunya que començarà el pròxim 11 de juny. En tres dies han de quedar condensats els coneixements i la matèria de dos anys, és per això que molta gent comença a estudiar setmanes i fins i tot mesos abans. Estudiar amb tant temps d'antelació requereix molta organització i uns hàbits concrets. Aquests en són alguns.

Tenir en compte l'espai d'estudi

És fonamental la gestió de l'espai d'estudi, un espai còmode, tranquil, que permeti la gestió de les distraccions. Per tant, és igual on estudiar, però ha de ser un lloc on ens puguem sentir bé.

Evitar les distraccions

Col·locar damunt l'escriptori tot el que necessitem per la sessió d'estudi traient el mòbil i d'altres aparells que puguin fer soroll. Pel que fa a la música, escolliu un estil de música tranquil, instrumental i sense que hàgiu de canviar de cançó, ja que això suposaria una distracció.

Prioritzar què has d'estudiar

Una de les pitjors coses que es poden fer en estudiar és repassar conceptes que ja estan clars. No cal perdre el temps en matèries o continguts que ja han quedat consolidats

No deixar-ho per a l'últim dia

Un altre consell de Navío és no deixar res pel final. Tal com explica, "el que s'estudia el dia abans és el que menys queda retingut a la consciència".

Planificar els dies del repàs

Un cop estigui tot estudiat ha d'haver-hi uns dies de repàs, sempre dos o tres dies abans de la prova. Ha d'haver-hi dies de repàs i també de descans, ja que d'aquesta manera evitem cansar-nos de més, cosa que pot ser contraproduent.

Evitar el mòbil

Es poden programar descansos per agafar el mòbil, però han de ser breus i cada 45 minuts o una hora. Es pot acordar amb els amics a quina hora fer la pausa i així poder comentar l'estona d'estudi i rebre suport. Veure que tothom està estudiant pot servir de motivació.

Fora les begudes energètiques

Durant aquestes setmanes s'ha de tenir una alimentació saludable i evitar menjars processats i pesats. Una bona alimentació és clau per tenir energia, ja que el cervell en consumeix molta quan estudiem. Els experts ens recomanen evitar les begudes energètiques i complements vitamínics.

Tots aquests consells poden ser favorables per millorar la qualitat de l'estudi, però una de les coses més importants és no inventar res. És millor utilitzar els mètodes que millor han servit durant el curs i reproduir-les a gran escala durant aquests dies, confiar en el procés i mantenir la calma tant com es pugui.