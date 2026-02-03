Mor Carlos Hernández, corresponsal de guerra i cronista de memòria històrica

El periodista Carlos Hernández ha mort aquest matí a 57 anys a causa d'una malaltia. Nascut a Madrid, la trajectòria professional d'Hernández es divideix en tres etapes: la primera com a corresponsal de guerra, la segona com a cap de premsa del PSOE i la tercera especialitzant-se en temàtiques de memòria històrica.
Llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), Hernández va començar la seva carrera professional a Antena 3 el 1990. Primer com a cronista parlamentari al Congrés dels Diputats i després com a subcap de la secció internacional. Així va iniciar-se com a corresponsal de guerra cobrint diversos conflictes: Kosovo, Palestina, Afganistan o Iraq.
La seva etapa com a corresponsal va quedar marcada per l'assassinat a l'Iraq del reporter José Couso a mans de l'exèrcit americà. Hernández -juntament amb altres periodistes- va començar una campanya per buscar justícia per Hernández.
Cap de premsa del PSOE
El 2003, poc després de tornar de l'Iraq, l'etapa d'Hernández a Antena 3 va acabar. Un expedient de regulació d'ocupació (ERO) va deixar al carrer 215 periodistes. Llavors, Hernández va fer el salt a la Secretaria d'Estat de Comunicació del PSOE. Càrrec que va mantenir fins al juliol del 2008, durant el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Uns anys després, el 2011, va tornar al PSOE com a director de comunicació de cara a les eleccions autonòmiques i locals del 22 de maig.
Memòria històrica
El 215, coincidint amb els 70 anys de l'alliberament dels camps de concentració nazis i 75 anys de l'arribada dels primers presoners espanyols al Camp de concentració de Mauthausen-Gusen, Hernández va publicar el seu primer llibre, Los últimos españoles de Mauthausen. El 2019, va publicar Els camps de concentració de Franco, un llibre amb una gran repercussió mediàtica pel desconeixement popular de les alarmants dades que destapa l'informe sobre l'existència i el funcionament d'aquests camps de concentració franquistes.
El maig del 2020, coincidint amb el 75è aniversari de l'alliberament del Camp de concentració de Mauthausen-Gusen i cinc anys després de la publicació del seu primer llibre, Hernández va publicar el documental Els últims espanyols de Mauthausen i de la resta de camps nazis.