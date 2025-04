Òmnium crida a defensar el català per Sant Jordi i exigeix que les administracions garanteixin els drets lingüístics

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha fet una crida a defensar de manera "activa" el català per Sant Jordi. Amb motiu de la diada del 23 d'abril, aquest dimecres, Antich ha atès la premsa davant la parada de llibres de l'entitat cultural, a la Rambla Catalunya. El president d'Òmnium ha recordat que hi ha més de dos milions de persones que volen aprendre -o millorar- el català, però que no poden fer-ho. En aquest sentit, ha exigit que les administracions garanteixin aquest dret lingüístic "bàsic", multiplicant les classes en català i els espais informals de conversa. Antich també ha instat la ciutadania a afavorir l'ús social de la llengua, el "nervi" de la nació.