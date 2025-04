Personalitats de la cultura reclamen preservar-la de la «contingència política»

Set personalitats del món cultural han instat el Govern, els partits polítics i les administracions locals a preservar la cultura de la "contingència política". Així ho reclamen en una declaració conjunta presentada a l’Ateneu Barcelonès sota el títol Per uns acords nacionals al servei de la cultura.

En el text, signat per Joan Subirats, Joan Manuel Tresserras, Teresa Cabré, Isona Passola, Carles Duarte, Jordi Font i Marina Subirats, demanen un acord al Parlament entre els grups per garantir consens en els objectius estratègics i un pacte de cooperació entre l'executiu i les administracions per articular equipaments i serveis. També volen reunir-se amb la consellera de Cultura i les formacions polítiques per fer-los arribar el document.

En l’acte de presentació del manifest aquest dilluns, Duarte ha reivindicat la cultura, en veu de tots els signants, com a una força i un vincle que proporciona arrels i facilita la participació en la societat. “La cultura ens il·lumina, ens dignifica, ens convida a comprendre i a sentir”, ha explicat.

“La cultura és política”, ha defensat Duarte, que a la vegada ha remarcat que, amb aquesta declaració, no es defensa que la cultura no tingui una condició política, sinó que s’ha d’evitar convertir-la en una “arma de confrontació partidista”.

Per la seva banda, Subirats ha remarcat la necessitat d’una declaració com aquesta en un context d’atacs repetits que es reprodueixen en l'àmbit europeu, punt en el qual ha coincidit Passola.