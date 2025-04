El català és minoritari en gairebé tots els àmbits culturals

El català és la llengua majoritària de consum només en espectacles escènics i de ràdio, mentre en la resta d’àmbits culturals (televisió, música, concerts, llibres, cinema, etc.) s’imposa el castellà, segons dades de l’Enquesta de Participació Cultural 2024. L’estudi detalla que el darrer espectacle vist pel 56% del públic era en català, i que el 70% dels oients de ràdio la sintonitzen en català.

A l’altre extrem, només un 5% dels darrers videojocs a què van jugar els enquestats era en aquest idioma, i és baix el percentatge de darrers llibres llegits en català (26%) i de pel·lícules vistes al cinema (26%). Tot i la consolidació d’Internet com a segon ús cultural (87% dels ciutadans), menys de la meitat dels internautes fa tots els usos en català.

Més enllà de si és el primer idioma de consum, el català té una àmplia presència en molts àmbits culturals: la ràdio (on és el majoritari, amb un 70% d’oients recents); els lectors de revistes (un 61% en català) i de diaris (60%); el consum recent de televisió i audiovisuals (58%) i el món dels espectacles (on com s’ha dit, també el percentatge és superior al de castellà, el 58% envers el 46%).

En la comparativa entre llengües, però, només ràdio i espectacles són territoris dominats pel català. En la resta, el castellà és la llengua dominant, tal com mostra l’enquesta amb dades de l’any passat. Per exemple, les llengües de consum de la televisió i plataformes, prop del 58% afirma haver vist continguts en català, mentre que en castellà el percentatge s’enfila fins al 85%.

I encara hi ha més diferència en l’àmbit d’Internet, on els qui afirmen fer “tots els usos” en castellà són el 85%, i només un 48% els que ho fan en català. Si se cenyeix la pregunta a l’àmbit dels creadors de continguts i influenciadors, d’entrada, més d’un 40% de la població no consumeix aquest tipus de contingut. I els que sí, només l’1,7% en veuen “només en català”, i un 3,4% “més en català que en castellà”, mentre un 15% ho fan “només en castellà” i un 17% “més en castellà que en català”.

Mana el castellà en la lectura

En l’àmbit de la lectura, tant pel que fa als llibres, com les revistes, com la premsa, també mana el castellà, tot i que amb menys distància que en l’audiovisual. De fet, hi ha un 60% dels enquestats que han fet un consum recent (ahir) de diaris i revistes en català (per un 71% i un 80%, respectivament, en castellà). Preguntats sobre l’idioma del darrer llibre que han llegit, només el 26% respon el català, mentre un 64% indica el castellà.

El percentatge coincideix amb el 25,6% que apuntava el darrer Baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya, i que era el més baix en cinc anys d’aquesta altra enquesta. Per contra, el baròmetre de la federació de gremis d’editors de l’Estat, va constatar que el català va recuperar el 2024 el nivell de lectors habituals i ocasionals que tenia abans de la pandèmia a Catalunya, amb 8 de cada 10 persones. En canvi, van davallar els lectors de llibres que tenen el català com a idioma preferit fins al 26,8%, només un de cada quatre.

Poc català als videojocs i al cinema

Després dels llibres, els altres dos àmbits on el consum recent de productes en català és més baix és el cinema i, molt especialment, els videojocs. En el cas del primer, només el 26% dels enquestats declaren haver vist la darrera pel·lícula als cinemes en versió catalana, mentre un 76% han vist films en castellà. Pel que fa als videojocs, es fa evident el domini del món anglosaxó i castellanoparlant, ja que gairebé un terç diuen que el darrer joc al qual han jugat era en anglès, la meitat en castellà i un petit 6%, en català.

El castellà també guanya a la música

També en el terreny musical el català està per darrere del castellà. Passa tant amb la música enregistrada com amb la música en directe. De fet, en l’assistència a concerts, la meitat exacta dels enquestats responen que el darrer concert al qual han anat va ser d’un grup que cantava en castellà, un 37%, en català, i un altre 30%, en anglès. Pel que fa a l’escolta de música, poc més del 40% han declarat haver escoltat música en català en el dia d’ahir, per un 74% que ho han fet en castellà, i un 68%, en anglès.