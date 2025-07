Roben una maleta amb discos i marxandatge a Judit Neddermann: «Segurament acabaran al contenidor»

En època de concerts i hores abans de començar el seu concert al Festival Sons del Món a l'Empordà, la cantautora Judit Neddermann ha explicat en una publicació del seu perfil d'Instagram que li han robat del cotxe "una maleta grossa" plena de discos i vinils.

L'artista explica que, tot i que sempre surt molt contenta als seus vídeos, vol compartir la informació per conscienciar del que significa una pèrdua així per a un artista com ella, que ven el marxandatge en les actuacions que fa.

"Si no és autoeditat, que llavors els produeixes tu, els artistes quan fem discos els comprem per després poder-vos-els vendre a vosaltres", destaca la cantant.

Aquesta, explica, és "l'única manera de recuperar una mica la inversió, perquè sabeu que les plataformes digitals no donen gairebé res", destaca al seu vídeo l'artista de Vilassar de Mar.

En el vídeo es mostra trista perquè, diu, que tot el marxandatge que tenia a la maleta, tant discos com vinils, "segurament acabaran al contenidor i em fa molta ràbia", afegeix.

Entre els molts seguidors que li han fet arribar missatges de suport, hi ha també artistes com Mariona Escoda, Sílvia Abril, Andrea Motis, Beth Rodergas, Nina, Yolanda Sey, Ginestà o Sílvia Pérez Cruz.

De fet, Neddermann ha publicat aquest diumenge altre vídeo a Instagram agraint a tothom el suport que li ha arribat per xarxes. "He penjat una foto de la maleta per si algú la veu per Vilassar de Mar", diu la cantant.

La seva discogràfica també li ha oferit ajuda en cas que, finalment, no trobi la maleta. "He sentit tota la xarxa molt viva i em sento molt afortunada i estimada" finalitza Neddermann el vídeo.

La publicació de Judit Neddermann ha rebut més de 4.200 likes.