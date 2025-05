Judit Neddermann i Pau Figueres presentaran el seu darrer disc, dissabte a Artés

La Sala Dos de Gener d'Artés acollirà el proper dissabte en concert Judit Neddermann i Pau Figueres, en l'estrena del seu nou disc a la Catalunya Central, un àlbum creat braç a braç amb els dos intèrprets i que inclou deu cançons originals. El concert forma part del cicle Artés és música.

Judit Neddermann acaba de celebrar deu anys de carrera, deu anys en els que ha gravat cinc discs de cançons originals, ha musicat dues obres de teatre, ha rebut diversos premis, ha col·laborat amb artistes de renom internacional i ha cultivat l’estima del públic i de la crítica. Pau Figueres és un virtuosíssim guitarrista que ha esdevingut de forma orgànica una figura indispensable en la carrera de Neddermann, produint tres àlbums de l’artista i essent l'intèrpret habitual dels concerts durant gairebé tota la dècada. Judit Neddermann i Pau Figueres formen un duet excepcional que combina la calidesa vocal i la sensibilitat artística de la cantautora de Vilassar amb l’habilitat virtuosa i creativa del guitarrista. Junts, ofereixen un espectacle íntim i captivador, on la música flueix amb naturalitat i emoció.

El concert començarà a les 8 del vespre i les entrades generals tindran un preu de 12 euros. El preu per als majors de 65 i els menors de 25, serà de 9 euros, i per als menors de 12 anys, de 6. Finalment, les entrades per a les persones que tinguin carnet de l'EMMA tindran un cost de 3 euros.

Les entrades anticipades es poden adquirir presencialment a la Biblioteca Municipal d'Artés, i telemàticament a través del web de Cultura d'Artés.