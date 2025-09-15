The Kooks actuarà a Barcelona el pròxim 3 de març

La banda anglesa The Kooks actuarà a la sala Razzmatazz de Barcelona el pròxim 3 de març del 2026. En el seu pas per Espanya, també tocaran a la sala La Riviera de Madrid el 4 de març i a la sala Pelícano de la Corunya el 5 de març. El seu concert a Catalunya tindrà lloc en el marc de la seva gira europea en la qual presentaran Never/Know, el seu últim treball.
The Kooks es van fer coneguts amb l'àlbum que van publicar el 2006 Inside In/Inside Out. De fet, aquest no serà el primer cop que la banda d'estil indie rock visita la capital catalana. Tot just van actuar a la mateixa sala que ho faran en uns mesos el març de 2022, però l'última vegada van actuar a Barcelona va ser l'estiu del 2024, en el marc del Festival Cruïlla.
La prevenda de les entrades per al concert començarà el pròxim 17 de setembre, mentre que la venda general ho farà el 19 de setembre.
Més concerts a Barcelona
Durant els pròxims mesos, Barcelona veurà passar grans artistes espanyols i internacionals. Alguns d'ells són Lady Gaga, Joaquín Sabina, Katy Perry, David Bisbal, Manuel Carrasco, Jamiroquai i Mumford & Sons. Durant aquest mes, concretament, actuarà Sebastián Yatra al Palau Sant Jordi (19 de setembre) i el porto-riqueny Mora (23 de setembre). També passaran pel Sant Jordi Club el vocalista de Maneskin, Damiano David (21 de setembre), i The Offspring pel Pavelló Olímpic de Badalona (27 de setembre).