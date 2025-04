Víctor Parrado arrasa en 2025 amb el seu xou «Buenrollistas» al Teatre Goya de Barcelona

L’humorista català, Víctor Parrado ha esdevingut una de les figures destacades de l’escena còmica a Barcelona en aquest inici d’any. Funció rere funció, Buenrollistas, el seu actual espectacle en cartellera, penja el cartell d'entrades exhaurides en el Teatre Goya de Barcelona, on actua cada setmana des de la temporada 2023/2024 amb una resposta immillorable del públic.

Parrado és un còmic polifacètic, amb una trajectòria sòlida tant damunt de l’escenari com fora d’ell. A més dels seus espectacles teatrals, és un mestre de cerimònies habitual en esdeveniments corporatius, on la seva combinació d’humor emocional, carisma i proximitat l’ha convertit en una garantia d’èxit per a empreses que busquen dinamitzar les seves trobades amb un toc professional i divertit. Víctor Parrado ha participat com a mestre de cerimònies en esdeveniments d’empreses de primer nivell com Mapfre, Infojobs, Volkswagen, Endesa, BBVA o Danone, entre moltes altres.

Abans de conquerir el públic amb Buenrollistas, Víctor Parrado ja havia demostrat el seu talent amb dues propostes que també van tenir una gran acollida a Madrid i Barcelona: La Noche de Parrado i El Peliculero, espectacles amb els quals va començar a fidelitzar un públic que avui el segueix allà on actua.

Ara s’endinsa en el tram final de la temporada amb les últimes nou funcions de Buenrollistas a la ciutat comtal. I tot apunta que el ritme de “sold outs” seguirà sent la tònica habitual. Les entrades estan a la venda al web de la seva productora: mpcentradas.es

Sobre Víctor Parrado

Víctor Parrado, llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i després de dotze anys treballant com a comercial en l'àmbit estatal, decideix fer un gir en la seva vida professional i emprendre un nou camí seguint la seva passió: l’humor.

No és un còmic convencional. El seu vessant més personal el converteix en algú que, a través de l’humor, transmet un missatge. La seva experiència en el món empresarial li ha permès veure i constatar on es troba la felicitat dins de les organitzacions, i ho trasllada de manera original al terreny personal. El seu és un humor amb un estil informal, proper i natural, amb una gran capacitat per adaptar-se al públic, captar la seva atenció i arrencar-los un somriure.

Sobre 'Buenrollistas'

Benvingut/da a Buenrollistas, un monòleg de comèdia de Víctor Parrado al Teatre Goya on es barregen l’humor, la improvisació i la reflexió.

Si últimament et lleves pensant “uf, un altre dia més”, si comptes els dies perquè arribi el cap de setmana i només és dilluns, si el més emocionant que t’ha passat darrerament és recollir un paquet d’Amazon del teu veí... aquest és el teu espectacle.

Víctor Parrado, a partir de la seva pròpia experiència vital, posa en valor la importància de gaudir del camí, sense caure en tòpics, i d’aprendre a surfejar les onades de la vida amb una actitud “buenrollista”, amb un únic objectiu: que surtis millor de com has entrat.

Sobre MPC Management

MPC Management és l’empresa líder en representació de còmics i producció d’espectacles d’humor a Espanya. Amb més de 40 anys de trajectòria, els seus espectacles i artistes trepitgen cada any els millors escenaris de l’Estat. Entre els seus representats hi trobem humoristes de la talla de Berto Romero, Pablo Ibarburu, Ignatius Farray, Facu Díaz, Santi Rodríguez, Álex O’Dogherty o Andreu Casanova, entre d’altres. A més, s’encarrega de coorganitzar el Festival d’Humor de Barcelona –In Risus–, entre altres certàmens de comèdia.