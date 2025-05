Amancio Ortega compra per 250 milions un edifici icònic de la Diagonal

Amancio Ortega ha comprat un edifici icònic de l'Avinguda Diagonal de Barcelona per 250 milions d'euros. El fundador d'Inditex, mitjançant el seu braç inversor Pontegadea, ha adquirit la seu del Grup Planeta al fons d'inversió estatunidenc Blackstone.

L'edifici va ser projectat el 1979 pels arquitectes Enric Tous i Josep Maria Fargas com a seu del Banc Industrial de Catalunya i després va ser de Banca Catalana. El grup Planeta el va comprar l'any 2001 i el va vendre a Blackstone el 2018. La icònica construcció coberta de vegetació estava en venda des de fa més de dos anys.

La transacció és l'adquisició més gran que executa Ortega a l'Estat des del 2016, any en què va comprar la Torre Cepsa a Madrid per 490 milions d'euros. Amb aquesta compra, el propietari d'Inditex reprèn les grans inversions a Espanya, on a finals de 2023 va comprar dos hotels boutique a Palma de Mallorca que eren propietat d'un grup suec. Fora de l'Estat, Ortega inverteix principalment a Europa i els Estats Units.

El fundador d'Inditex, que controla gairebé el 60% de la companyia, inverteix part dels dividends en el sector immobiliària. Amancio Ortega continua al capdavant del rànquing de persones més riques de l'Estat, i el novè del món, segons la llista Forbes, amb un patrimoni estimat en 124.000 milions de dòlars (114.942 milions d'euros).

Ortega se situa per davant de la seva filla Sandra, que ocupa el segon lloc al llistat espanyol, però el 230 mundial, amb una fortuna de 10.800 milions de dòlars (10.011 milions d'euros).