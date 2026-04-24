Brànding local a Catalunya: com els petits negocis creen identitat visual amb materials personalitzats

Barcelona ha estat designada com la primera Capital Europea del Petit Comerç (Comissió Europea/Ajuntament de Barcelona) per davant d'altres ciutats com Silandro (Itàlia) i Caldas dona Rainha (Portugal) per a aquest 2026. Això no és casualitat si ens atenim impuls i els esforços que les organitzacions i les institucions públiques a través de l'Estratègia de Comerç i Mercats 2026-2036 estan fent per a vertebrar el comerç local com una insígnia de la ciutat.
Per això, aquest nomenament suposa un impuls que inclou més de 100 activitats enfocades en sostenibilitat en el comerç, suport a l'empresa i vincles comunitaris, digitalització de negocis, i atractiu i vitalitat de la ciutat.
La importància de la identitat visual per al comerç local
El petit comerç de proximitat ha d'explotar l'experiència de compra al màxim si vol distingir-se de les grans corporacions multinacionals. L'autenticitat és clau, transmetre un missatge i una imatge definida amb l'embalatge o els adhesius en el producte, que canvien l'experiència per complet. Ningú millor que un petit comerciant per a conèixer als seus clients potencials i adaptar-se a les noves tendències per a 2026, basades en colors vius, composicions denses i patrons culturals autèntics (VistaPrint Embalatge Trends 2026).
Un gran exemple d'això és la marca Pueblo (guanyadora Pentawards Platinum 2025) que utilitza colors i textures tradicionalment espanyoles per a generar un vincle emocional i cultural insuperable.
Els adhesius com a eina de brànding molt potent
La versatilitat i el baix cost dels adhesius les converteix en una eina imprescindible per a qualsevol comerç. Tant en etiquetes, embalatges o com a marxandatge poden convertir-se en una distinció, utilitzant-les per exemple com a reconeixement a productes km0 o per a esdeveniments i festes locals.
És un producte molt utilitzat per artesans i productors locals de Catalunya en mercats com a Palo Alto Market (Poblenou) o Port Vell Market. A més, Catalunya destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient i els consumidors esperen adhesius amb materials reciclats, dissenys minimalistes i certificacions ambientals (Zero Plastic Commitment). Això és una oportunitat d'or perquè els petits comerços de proximitat pugin al tren de la sostenibilitat i construeixin relacions duradores i compromeses amb els seus clients.
Com aconseguir adhesius personalitzats en línia
Avui dia, l'accés a adhesius per als petits comerços és més senzill que mai. No obstant això, cal ser molt cuidats a l'hora de triar un proveïdor de garanties, amb materials de qualitat, enviaments ràpids i preus accessibles fins i tot per al comerç local. HelloPrint destaca pel seu catàleg d'adhesius personalitzats sostenibles (paper reciclat, vinil ecològic) i la possibilitat dissenyar els teus propis adhesius, fins i tot en tirades curtes, que garanteixi la flexibilitat que el comerç de proximitat tant necessita per a la seva supervivència si vol competir amb grans corporacions.
Reforça la identitat del teu negoci i de la regió
El gran avantatge dels adhesius personalitzats en línia és que són adaptables a qualsevol comerç, des d'un pastisser del Born que etiqueta les seves caixes artesanals fins al celler del Penedès que personalitza les seves ampolles. Cada adhesiu és una declaració de la identitat del teu negoci i de Catalunya.