Brussel·les farà «tot el necessari» per protegir la UE davant les noves amenaces de Trump

La Comissió Europea diu que està "preparada" per fer front a les noves amenaces aranzelàries del president dels Estats Units, Donald Trump, i assegura que farà "tot el necessari" per protegir els interessos econòmics de la UE. "Hem d'estar preparats per actuar si cal", ha assenyalat en una roda de premsa aquest dilluns el portaveu de l'executiu comunitari, Olof Gill, després que Trump amenacés vuit països europeus -sis dins la UE- amb aranzels addicionals per defensar la sobirania territorial de Groenlàndia. Entre els instruments sobre la taula, Brussel·les ha informat que el paquet de contramesures aranzelàries per 93.000 milions aprovat el juliol passat podria entrar en vigor a partir del 7 de febrer.\r\n\r\nLes contramesures aranzelàries formen part d'un paquet aprovat el juliol passat i que va comptar amb el vistiplau de tots els estats membres, a excepció d'Hongria. El paquet cobria múltiples productes estatunidencs i era un instrument que Brussel·les va posar sobre la taula en cas que les negociacions comercials amb els Estats Units fracassessin. La mesura fusionava els paquets que la Comissió Europea havia plantejat per donar resposta als aranzels de Trump contra l'acer i l'alumini europeus i als mal anomenats "aranzels recíprocs" anunciar el Dia de l'Alliberament. Després de donar llum verda a la proposta, Brussel·les va optar per congelar-la, davant les negociacions amb l'administració nord-americana per assolir un acord comercial. Segons ha informat aquest dilluns el portaveu de la Comissió, la mesura podria entrar en vigor de forma automàtica aquest pròxim mes de febrer. \r\n