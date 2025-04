Brussel·les manté la mà estesa als EUA mentre negocia els aranzels i reclama «claredat» a Trump

La Comissió Europea manté la mà estesa al president dels Estats Units, Donald Trump, mentre negocia els aranzels amb l'administració nord-americana. "La Unió Europea no renuncia a la seva associació més profunda, estreta i important" ha assenyalat aquest dimecres des de Washington el comissari d'Economia, Valdis Dombrovskis, durant la trobada anual organitzada pel Fons Monetari Internacional (FMI). No obstant això, el dirigent letó també ha reclamat "claredat" a l'equip de Trump sobre les seves expectatives en matèria comercial i ha advertit que Brussel·les està "preparada" per respondre amb contramesures si en les negociacions no s'assoleix una solució acordada.