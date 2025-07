Brussel·les obrirà un procediment d'infracció a Espanya per obstaculitzar l'opa al Sabadell

La Comissió Europea obrirà un procediment d'infracció contra Espanya per la seva actuació davant l'opa hostil del BBVA al Banc Sabadell, segons informa Expansión. Brussel·les considera que l'executiu s'ha excedit en les seves condicions a l'operació i que la seva actuació perjudica la lliure circulació de capitals. El cas, d'allargar-se, podria acabar davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El punt central de la discrepància entre el govern espanyol i Brussel·les està en el que cada part considera que és l'interès general. El 24 de juny passat, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, va detallar les noves condicions requerides al banc basc, que dificultaven l'operació després del que havia dit la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). Entre elles, hi ha la prohibició d'una fusió entre totes dues entitats financeres durant tres anys. Una decisió que es podria ampliar a cinc anys.

El posicionament del consell de ministres afecta de ple els objectius finals de l'opa, ja que qüestiona l'abast de les sinergies buscades per l'operació del banc de Carlos Torres. El recurs a Brussel·les davant la reticència de l'executiu a l'opa ha estat sempre present en el BBVA. En canvi, des del ministeri d'Economia s'ha argumentat que la Llei de defensa de la competència atorga potestats clares a l'executiu per afegir condicions a les que pugui emetre la CNMC, sempre que afectin àmbits diferents a la competència.

L'opa està sent un serial apassionant ple de sorpreses. La recent venda de la filial britànica del Sabadell, el TSB, al Banc Santander ha estat un altre gir en el guió previst. Una operació que el banc vallesà ha desvinculat de l'opa, però que en els cercles econòmics s'ha entès com una dificultat més per coronar l'operació.