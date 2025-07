El Sabadell remarca que la venda de la filial britànica encareix l'opa del BBVA

El Banc Sabadell remarca que la venda de TSB -la filial britànica, que ara passarà a mans del Banco Santander a canvi de 3.100 milions d'euros- és "independent" de l'opa del BBVA, però admet que fa "més difícil" l'operació que vol dur a terme el banc basc. Així ho ha indicat el seu conseller delegat, César González-Bueno, que ha defensat que ara l'opa hauria de tenir "un preu més car".

"L'únic que sé és que després d'aquesta transacció l'opa té una prima negativa superior a la que tenia abans d'aquesta operació", ha afirmat el banquer. Segons els càlculs del Sabadell, abans la prima era negativa per valor d'un -6%, i ara s'enfila fins a gairebé el -10%. En una roda de premsa des de la seu de Sant Cugat, González-Bueno ha qualificat de "fantàstica" l'operació de la filial britànica, tant per als seus accionistes com per al Santander.

El conseller delegat del Sabadell ha defensat que la motivació del Sabadell i de l'entitat cantàbrica a l'hora de vendre el TSB no ha estat centrada en l'opa. "És fonamental explicar que aquesta decisió és independent. És bona per als accionistes. Es fa amb opa i sense opa. Els anticipo que, si hi hagués desistiment per part del BBVA, continuaríem endavant amb la transacció", ha apuntat González-Bueno.

"El que està fora de tot dubte és que l'operació és bona. Amb una probabilitat quasi màxima, el previsible és que la junta general aprovi l'operació", ha destacat el conseller delegat del Sabadell, en referència a la junta d'accionistes que es reunirà el 6 d'agost. "Cada vegada es valora més que hi hagi empreses que tinguin una especialització en un mercat i que tinguin focus en allò que facin", ha destacat González Bueno en el transcurs de la roda de premsa.